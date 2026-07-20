کد خبر: 1369883
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۸
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اتهامات جدید واشنگتن علیه کوبا

اتهامات جدید واشنگتن علیه کوبا وزارت امور خارجه آمریکا کوبا را به اجرای چند دهه کارزار جاسوسی متهم کرده و گفت که این یکی از پایدارترین و مخرب‌ترین نفوذ‌های اطلاعاتی خارجی در تاریخ آمریکا بوده است.

جوان آنلاین: آمریکا امروز (دوشنبه) کوبا را به اجرای چند دهه کارزار جاسوسی متهم کرده و گفت که هاوانا موفق شده است به بالاترین سطوح دولت در واشنگتن نفوذ کند.

به گزارش ایسنا، شبکه سی‌جی‌تی‌ان گزارش داد: «وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که کوبا «به بالاترین سطوح دولت آمریکا نفوذ کرده، نسل‌هایی از فعالان آمریکایی را جذب و پرورش داده و موجی بی‌سابقه از تروریسم چپ‌گرا را در خاک آمریکا پشتیبانی کرده است.»

این وزارتخانه افزود که این کارزار «یکی از پایدارترین و مخرب‌ترین نفوذ‌های اطلاعاتی خارجی در تاریخ آمریکا» بوده است.

کوبا در محاصره نفتی و تحت فشار‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد که با انتقاد‌های شدید هاوانا همراه بوده است. میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا به تازگی در گفت‌وگویی با شبکه راشاتودی رفتار آمریکا با کشورش را نمایانگر «نسل‌کشی» دانسته و گفته است که دولت ترامپ در حال اجرای «مجازات جمعی» علیه مردم کوبا است.

دولت ترامپ پیشتر کوبا را تهدید کرده بود که اگر با شروط دیکته‌شده واشنگتن به توافقی با آن دست پیدا نکند، به سرنوشت ونزوئلا دچار خواهد شد. آمریکا در ۳ ژانویه با حمله نظامی به ونزوئلا و ربایش نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور به توافقات نفتی با کاراکاس دریافت که به سود واشنگتن است.

ترامپ طی ماه‌های اخیر تهدید کرده بود که «پس از ایران، نوبت کوباست.»

در همین راستا، چندین مقام آمریکایی آگاه ازرایزنی‌های نظامی به شبکه خبری سی‌بی‌اس اعلام کردند که برنامه‌ریزان نظامی در هفته‌های اخیر طیفی از گزینه‌ها را برای اقدام احتمالی علیه کوبا، از جمله یک عملیات تهاجم هوایی به رهبری نیروی زمینی آمریکا با مشارکت هزاران سرباز از لشکر ۱۰۱ هوابرد را بررسی کرده‌اند.

این مقامات که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کردند، تاکید داشتند که این جلسات به معنای تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا یا پنتاگون برای اجرای عملیات نظامی نیست.

به گفته این مقام‌ها، ارتش آمریکا اواخر ماه گذشته میلادی جلسه‌ای برای بررسی طرح‌های اولیه عملیاتی برگزار کرد تا گزینه‌های مختلف برای ماموریت‌های احتمالی را ارزیابی کند. چنین جلساتی به‌طور معمول از سوی وزارت دفاع و فرماندهی‌های رزمی آمریکا برای سناریو‌های مختلف برگزار می‌شود و اهداف ماموریت، تعداد نیرو‌های مورد نیاز، توالی عملیات، ملاحظات لجستیکی و خطرات احتمالی را بررسی می‌کند.

برچسب ها: آمریکا ، ترامپ ، کوبا
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