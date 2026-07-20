قرارداد وینگر پرسپولیس تمدید شد

جوان آنلاین: به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمدعمری که تا ۳ سال دیگر با سرخپوشان قرارداد دارد، امروز (دوشنبه ۲۹ تیر) در ساختمان مرکزی باشگاه با دکتر پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نشست و گفتگوی صمیمانه داشت.
به گزارش مهر، وینگر راست جوان سرخها از جمله پدیدههای ارزشمند معرفیشده از آکادمی فوتبال پرسپولیس است که نخستین بار با درخشش چشمگیر و گلزنیهای متوالی در تیم جوانان باشگاه چهره شد و توانست با شایستگی به تیم بزرگسالان راه یابد.
او از جمله بازیکنان برگزیده سرمربی جدید تیم است که با توجه به توانمندیهایش میتواند در دوران تحول سرخها، نقش مهم و کلیدی ایفا کند.
مدیرعامل باشگاه و محمد عمری، امروز درباره فصل پیش رو، شرایط تیم و انتظارات هواداران گفتگوی صمیمانه داشتند.