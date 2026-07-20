عضو دفتر سیاسی انصارالله با تاکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح یمن برای آغاز جنگی تمام عیار در صورت تداوم محاصره، گفت، ما یا باید از گرسنگی بمیریم یا اینکه حق خود را به زور تصاحب کنیم.

جوان آنلاین: حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن امروز (دوشنبه) پس از بیانیه یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح این کشور که از آغاز اجرای محاصره دریایی علیه عربستان خبر داد، اظهار کرد: گزینه‌های ما برای لغو محاصره از کشورمان زیاد است که از جمله آنها اعمال محاصره بر عربستان است.

به گزارش ایسنا، المیادین به نقل از این عضو دفتر سیاسی انصارالله اعلام کرد: اگر محاصره از کشور ما برداشته نشود، نیرو‌های مسلح یمن به سمت یک جنگ تمام عیار پیش خواهند رفت. ما با ۲ انتخاب رو‌به‌رو هستیم، یا از گرسنگی بمیریم یا حق خود را به زور تصاحب کنیم. غیرقابل قبول است که عربستان نفت را صادر کند و سلاح بخرد تا یمن را محاصره و بمباران کند و ما سکوت کنیم.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله تاکید کرد: گام‌های ما دفاعی است و با هدف احقاق حقوقمان و رفع محاصره از مردممان برداشته می‌شوند.

یحیی سریع در بیانیه امروز خود ضمن تاکید بر معادله «محاصره در برابر محاصره» از آغاز اجرای محاصره علیه عربستان خبر داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: ما برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم و هرگونه تشدید تنش فراگیر از سوی عربستان را با تشدید جامع و شدید پاسخ خواهیم داد.