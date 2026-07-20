کرملین از دیدار احتمالی لاوروف و روبیو خبر داد

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: از دیدار احتمالی لاوروف و روبیو (وزرای خارجه روسیه و آمریکا) استقبال می‌کنیم.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در روز‌های اخیر هیچ تماسی با نمایندگان ایالات متحده انجام نشده است؛ تماس‌های فنی میان مسکو و واشنگتن از طریق نهاد‌های دیپلماتیک در جریان است.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است: از دیدار احتمالی لاوروف و روبیو (وزرای خارجه روسیه و آمریکا) استقبال می‌کنیم. روسیه آماده گفت‌و‌گو با کشور‌های اروپایی است و هرگز آغازگر کاهش روابط میان دو کشور نبوده است.

کرملین در این بیانیه اضافه کرد: هنگام از سرگیری گفتگوها، تجربه‌ای را که در روابط با اروپا به دست آورده‌ایم، در نظر خواهیم گرفت.... هیچ گام عملی از سوی برلین برای برقراری روابط با مسکو برداشته نشده است و موضوعات مطرح شده بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد.