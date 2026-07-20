خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس شد

جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که خلیل الحیه به‌ عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش و جانشین شهید یحیی سنوار انتخاب شده است.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس از انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش (عالی‌ترین مقام) و جانشین شهید یحیی السنوار خبر داد.

جنبش حماس با برگزاری دور دوم انتخابات داخلی، به پیچیده‌ترین و حساس‌ترین جدال انتخاباتی خود در سال‌های اخیر پایان داد وجانشین شهید «یحیی سنوار» را مشخص کرد.

در دور نخست این انتخابات مخفیانه، هیچ‌یک از دو نامزد اصلی یعنی «خالد مشعل» و «خلیل الحیه» نتوانسته بودند اکثریت مطلق آرا ۵۰ درصد به علاوه یک رای مجلس شورا را کسب کنند و به همین دلیل کار به دور دوم کشیده شده بود.

رئیس جدید، جانشین شورای مدیریت موقت به ریاست محمد درویش خواهد شد که پس از ترور سنوار در اکتبر ۲۰۲۴ هدایت جنبش را بر عهده داشت.

رهبر آینده حماس با چالش‌های سختی از جمله مدیریت مذاکرات جنگ، بازسازی ائتلاف‌های منطقه‌ای، تعیین تکلیف مقر دفتر سیاسی پس از هدف قرار گرفتن مقر دوحه توسط اسرائیل و همچنین تهدید مستقیم به ترور از سوی تل‌آویو روبرو خواهد بود.

الحیه کیست؟

خلیل الحیه در سال ۱۹۶۰ در غزه متولد شد و از زمان تأسیس حماس در سال ۱۹۸۷ عضو این گروه بوده است. او در حملات اسرائیل چندین عضو خانواده‌اش، از جمله پسرش، را از دست داده است.

در سال ۲۰۰۷، یک حمله هوایی اسرائیل خانه خانواده الحیه در محله سجایه غزه را هدف قرار داد و چندین تن از بستگانش شهید شدند. همچنین در جنگ ۲۰۱۴ میان حماس و اسرائیل، خانه پسر بزرگ الحیه، اسامه، بمباران شد و او، همسرش و سه فرزندشان شهید شدند. الحیه در زمان این حملات در محل حضور نداشت.