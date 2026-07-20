به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین، نشست راهبردی مشترک هیاترئیسه اتاق بازرگانی قزوین با اعضای هیاتمدیره انجمنهای تخصصی زیرمجموعه، در سالن جلسات اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.
در این نشست که با حضور آقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین ، بصیری طهرانی نایب رئیس، پازوکی و منصف از اعضای هیات رئیسه ، جباری عضو هیات نمایندگان ، خانم برومند دبیر اجرایی اتاق و اعضای هیات مدیره انجمن های تخصصی اتاق بازرگانی قزوین برگزار گردید ؛ راهکارهای ارتقای جایگاه تشکلهای اقتصادی و نقشآفرینی مؤثرتر آنها در توسعه تجارت استان مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
مهندس عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، در این جلسه ضمن تأکید بر نقش کلیدی انجمنهای تخصصی در پیشبرد اهداف فعالان اقتصادی، اظهار داشت: انجمنها بازوان اجرایی اتاق در حوزههای تخصصی هستند و عملکرد آنان باید به صورت منظم و بر اساس آییننامه داخلی مصوب هیات نمایندگان، مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه تعاملات بینالمللی تشکلها افزود: اهمیت عضویت انجمنها در اتاق بازرگانی بینالمللی و اتاقهای مشترک، فرصتی است که باید برای توسعه کسب و کار اعضا مغتنم شمرده شود. همچنین ضروری است انجمنها با برنامهریزی هدفمند، نسبت به جذب حداکثری فعالان حوزههای تخصصی اقدام نمایند تا شاهد افزایش بهینه و کیفی اعضا باشیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان تصریح کرد:یکی از اولویتهای راهبردی ما در این دوره، تقویت جایگاه انجمنهای تخصصی در سطح بینالمللی است. انجمنهای زیرمجموعه نباید تنها به فعالیتهای محلی محدود شوند؛ بلکه ضرورت دارد با برنامهریزی دقیق، مسیر عضویت در اتاقهای بازرگانی بینالمللی و اتاقهای مشترک را هموار سازند. این اقدام، صرفاً یک فعالیت نمادین نیست، بلکه ابزاری استراتژیک برای ایجاد شبکهسازی با تجار و فعالان اقتصادی جهان، شناسایی فرصتهای جدید تجاری و کاهش ریسک ورود به بازارهای فرامرزی است.
به گفته مهندس عبدیان، عضویت در این نهادهای بینالمللی، به انجمنها قدرت چانهزنی بیشتر در سطح جهانی میدهد و میتواند بستری فراهم کند تا فعالان اقتصادی استان با استانداردهای بینالمللی آشنا شده و برند محصولات و خدمات خود را در بازارهای هدف تثبیت کنند. در ادامه ، ایشان بر ضرورت توسعه ظرفیتهای انسانی و جذب بهینه اعضا تأکید و خاطرنشان کرد : انجمنها باید با هدفگذاری دقیق، متخصصان و فعالان برجسته هر حوزه را به جمع خود فراخوانده و با افزایش کیفیت و تعداد اعضا، وزن اقتصادی خود را در تصمیمگیریهای کلان استان افزایش دهند.
در ادامه این نشست، گزارش ارزیابی عملکرد تشکلها در فصل بهار ۱۴۰۵ توسط مسئول تشکلهای اتاق ارائه شد و سپس اعضای هیاتمدیره انجمنها ضمن طرح دیدگاهها و چالشهای موجود، به تبادلنظر در خصوص راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع پیشرو پرداختند.
در پایان این نشست، یکی از فعالان در حوزه فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی از پیشرفتهای حوزه فناوری، از راهاندازی پلتفرم اختصاصی تحت نظارت پارک علم و فناوری استان قزوین خبر داد و افزود: این پلتفرم با هدف پیادهسازی سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد کارتابل هوشمند، فرآیندهای ارتباطی و اجرایی انجمنهای زیرمجموعه را کاملاً دیجیتالی و شفاف خواهد کرد که گامی بلند در جهت پیادهسازی مدیریت هوشمند در تشکلهای اقتصادی استان محسوب میشود.