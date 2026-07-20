کد خبر: 1369856
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۲
قزوین » اجتماعي

مهندس عبدیان: کسب گرید A و دستیابی به بالاترین امتیاز درمیان انجمن ها توسط اتحادیه صادرکنندگان استان

مهندس عبدیان: کسب گرید A و دستیابی به بالاترین امتیاز درمیان انجمن ها توسط اتحادیه صادرکنندگان استان مهندس مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و اتحادیه صادرکنندگان استان ازکسب گرید A و دستیابی به بالاترین امتیاز ممکن درمیان انجمنهای مستقل وتخصصی زیرمجموعه باتوجه به اساسنامه و آیین نامه اداره تشکل های اقتصادی و تخصصی اتاق بازرگانی قزوین خبرداد.
 
 

به گزارش مسعود زارع خبرنگار جون آنلاین،مهندس عبدیان اظهارداشت:انطباق ۱۰۰درصدی ساختاری، مالیاتی واداری باقوانین اتاق بازرگانی، عضویت بیش از ۲۰۰ عضو فعال ودارای کارت بازرگانی معتبر، برگزاری ۱۰جلسه رسمی هیات مدیره برای احصای مشکلات ومدیریت بحران و همچنین تشکیل ۱۴دوره تخصصی ووبینارآموزشی بخشی ازمهمترین دستاوردهای کلیدی اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین دربهار ۱۴۰۵به شمار می آید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان تصریح کرد: رعایت کامل شفافیت سازمانی وانطباق اداری، آکادمی صادرات: توانمندسازی درعصرعدم قطعیت ، ایفای نقش موتورپیشران مطالبات باحضورموثر درشورای گفت گوی دولت وبخش خصوصی استان همراه بامداخلات میدانی ورفع موانع تولید ، تصمیم سازی و راهبری استراتژیک درجلسات هیات مدیره ، حضور درخظ مقدم کارشناسی بامشارکت درکمیسونهای تخخصی اتاق بازرگانی و توسعه شبکه ودیپلماسی اقتصادی فعال ازدیگر دلایل پویایی مستمراین تشکل سرزنده اقتصادی درسطح استان وکشوراست.
مهندس عبدیان خاطرنشان کرد:علاوه بر تلاش جهت حضور منسجم و پرقدرت به منظور دفاع از حقوق صادرکنندگان استان قزوین در سطح کشور وضمن تمرکز بر شناسایی چالش های قانونی و عملیاتی تجارت و تلاش در جهت رفع مشکلات صادرکنندگان کشور در جهت هموار سازی مسیر صادرات ،ارتقاء سطح دانش تجاری صادرکنندگان استان قزوین در جهت توسعه صادرات و تجارت ایمن راسرلوحه اقدامات اتحادیه صادرکنندگان قرارداده ایم تاضمن تلاش فرا استانی در جهت توسعه تجارت و رفع چالش های تجاری فعالان اقتصادی استان به افزایش اثربخشی ارتباطات و تعاملات تجاری صادرکنندگان استان قزوین بااعزام وپذیرش هیات های تجاری یاری رسانیم.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین خاطرنشان کرد: باتوجه به ارزیابی های دقیق صورت گرفته براساس تطابق فعالیت ها با اساسنامه و آیین نامه اداره تشکل های اقتصادی و مقایسه تطبیقی کامل اقدامات اتحادیه با۱۷بند ذکرشده دراین اساسنامه ، اتحادیه صادرکنندگان استان به عنوان تشکل گریدAاقتصادی استان بالاترین امتیازدرمیان انجمنها وتشکلهای زیرمجموعه اتاق بازرگانی قزوین را در بازه زمانی بهار ۱۴۰۵ به دست آورده است.
گفتنی است؛ هردوشنبه جلسات هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان به ریاست آقای مهندس عبدیان وباحضور هیات مدیره به صورت پیوسته وبااطلاع رسانی شفاف به اعضای این تشکل درطبقه چهارم ساختمان اتاق بازرگانی قزوین برگزارشده شده و اخبارمرتبط با آن نیزدرکانالهای خبری اتاق بازرگانی قزوین وهفته نامه اقتصادی « نامه اتاق قزوین» به صورت منظم ،منعکس می گردد.

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، صادرات ، توسعه
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