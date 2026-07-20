کد خبر: 1369851
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۳
قزوین » اجتماعي

استاندار قزوین: تعامل ستاد انتخابات و شورای نگهبان؛ ضامن سلامت انتخابات

استاندار قزوین: تعامل ستاد انتخابات و شورای نگهبان؛ ضامن سلامت انتخابات محمد نوذری استاندار قزوین، در دیدار با رئیس و اعضای هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان، بر هم‌افزایی حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه تأکید کرد.
 به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین ،محمدنوذری در این دیدار که با حضور شهرام احمدپور، رئیس ستاد انتخابات استان و جمعی از مدیران کل ستادی استانداری برگزار شد، ضمن تبریک سالروز تأسیس شورای نگهبان به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، این نهاد را پاسدار قانون اساسی و حافظ سلامت انتخابات دانست و اظهار کرد: شورای نگهبان نقشی محوری در صیانت از قانون و حفظ ساختار نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد و تعامل سازنده میان مجریان و ناظران انتخابات، سرمایه‌ای ارزشمند است که ضامن اعتماد عمومی، سلامت انتخابات و توسعه استان خواهد بود.
 استاندار قزوین با اشاره به اهمیت راهبردی مشارکت مردم در انتخابات، تصریح کرد: مشارکت، شاخص اصلی قدرت ملی است و تمامی فرآیندهای انتخاباتی باید با دقت، شفافیت، بی‌طرفی و رعایت کامل قانون پیگیری شود.
 وی افزود: هدف ما برگزاری انتخاباتی با سلامت کامل است تا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و سلایق سیاسی در چارچوب قانون، شاهد حضور حداکثری مردم باشیم؛ چرا که قزوین به عنوان استانی با ظرفیت‌های ویژه، بیش از هر زمان دیگری به مشارکت پرشور، وفاق و همدلی عمومی نیاز دارد.
 استاندار قزوین با تأکید بر اینکه راهبرد دولت وفاق ملی، استفاده از همه ظرفیت‌ها برای پیشرفت کشور و استان است، خاطرنشان کرد: وحدت، همدلی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی باشکوه و تحقق اهداف توسعه‌ای استان خواهد بود. 
 
عبور از حاشیه‌های سیاسی به سوی توسعه پایدار  
 محمدنوذری با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان بر پایه وفاق ملی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، فارغ از نگاه‌های جناحی است، افزود:قزوین در سال‌های گذشته از حاشیه‌های سیاسی آسیب دیده است و امروز اولویت اصلی ما، توسعه همه‌جانبه استان در حوزه‌های آب، صنعت، کشاورزی و گردشگری است.
 استاندار قزوین ادامه داد: در همین راستا، شورای راهبردی استان با حضور نمایندگان همه جریان‌های سیاسی تشکیل شده تا همگرایی و وحدت حول محور توسعه شکل بگیرد، ما در چارچوب سیاست‌های نظام حرکت می‌کنیم و معتقدیم در شرایط کنونی که بخشی از اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور به ظرفیت‌های قزوین وابسته است، نباید اجازه داد حواشی سیاسی، اهداف کلان توسعه استان را تحت‌الشعاع قرار دهد.
 نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه، تصریح کرد: تأمین امنیت و برگزاری انتخابات از وظایف ذاتی وزارت کشور است و در این مسیر، همدلی، انسجام ملی و مشارکت همه ظرفیت‌ها، مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدهاست.
 وی با تأکید بر لزوم حفظ اقتدار و منافع ملی، خاطرنشان کرد: نباید با برخی رفتارها و کنش‌های سیاسی، اقتدار و منافع ملی کشور خدشه‌دار شود. با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و وحدت حول محور توسعه، از چالش‌های پیش‌رو با موفقیت عبور خواهیم کرد.
برچسب ها: استانداری ، استانداری‌ها ، قزوین
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