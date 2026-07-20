استاندار قزوین: تعامل ستاد انتخابات و شورای نگهبان؛ ضامن سلامت انتخابات

به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین ،محمدنوذری در این دیدار که با حضور شهرام احمدپور، رئیس ستاد انتخابات استان و جمعی از مدیران کل ستادی استانداری برگزار شد، ضمن تبریک سالروز تأسیس شورای نگهبان به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، این نهاد را پاسدار قانون اساسی و حافظ سلامت انتخابات دانست و اظهار کرد: شورای نگهبان نقشی محوری در صیانت از قانون و حفظ ساختار نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد و تعامل سازنده میان مجریان و ناظران انتخابات، سرمایه‌ای ارزشمند است که ضامن اعتماد عمومی، سلامت انتخابات و توسعه استان خواهد بود.

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت راهبردی مشارکت مردم در انتخابات، تصریح کرد: مشارکت، شاخص اصلی قدرت ملی است و تمامی فرآیندهای انتخاباتی باید با دقت، شفافیت، بی‌طرفی و رعایت کامل قانون پیگیری شود.

وی افزود: هدف ما برگزاری انتخاباتی با سلامت کامل است تا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و سلایق سیاسی در چارچوب قانون، شاهد حضور حداکثری مردم باشیم؛ چرا که قزوین به عنوان استانی با ظرفیت‌های ویژه، بیش از هر زمان دیگری به مشارکت پرشور، وفاق و همدلی عمومی نیاز دارد.

استاندار قزوین با تأکید بر اینکه راهبرد دولت وفاق ملی، استفاده از همه ظرفیت‌ها برای پیشرفت کشور و استان است، خاطرنشان کرد: وحدت، همدلی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی باشکوه و تحقق اهداف توسعه‌ای استان خواهد بود.