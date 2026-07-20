استاندار قزوین: تعامل ستاد انتخابات و شورای نگهبان؛ ضامن سلامت انتخابات

محمدنوذری با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان بر پایه وفاق ملی و بهرهگیری از همه ظرفیتها، فارغ از نگاههای جناحی است، افزود:قزوین در سالهای گذشته از حاشیههای سیاسی آسیب دیده است و امروز اولویت اصلی ما، توسعه همهجانبه استان در حوزههای آب، صنعت، کشاورزی و گردشگری است.
استاندار قزوین ادامه داد: در همین راستا، شورای راهبردی استان با حضور نمایندگان همه جریانهای سیاسی تشکیل شده تا همگرایی و وحدت حول محور توسعه شکل بگیرد، ما در چارچوب سیاستهای نظام حرکت میکنیم و معتقدیم در شرایط کنونی که بخشی از اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور به ظرفیتهای قزوین وابسته است، نباید اجازه داد حواشی سیاسی، اهداف کلان توسعه استان را تحتالشعاع قرار دهد.
نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه، تصریح کرد: تأمین امنیت و برگزاری انتخابات از وظایف ذاتی وزارت کشور است و در این مسیر، همدلی، انسجام ملی و مشارکت همه ظرفیتها، مهمترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدهاست.
وی با تأکید بر لزوم حفظ اقتدار و منافع ملی، خاطرنشان کرد: نباید با برخی رفتارها و کنشهای سیاسی، اقتدار و منافع ملی کشور خدشهدار شود. با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و وحدت حول محور توسعه، از چالشهای پیشرو با موفقیت عبور خواهیم کرد.