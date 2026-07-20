به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین،مریم بیدخام مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در دیدار با مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان، بر ضرورت آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی گسترده درباره مزایا و خدمات این صندوق به خانواده‌های روستایی و عشایری تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر بیمه اجتماعی در ایجاد امنیت اقتصادی و تأمین آینده خانواده‌ها اظهار داشت: بسیاری از خانواده‌های روستایی و عشایری واجد شرایط، همچنان از ظرفیت‌ها و خدمات ارزشمند صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آگاهی کافی ندارند؛ ازاین‌رو ضروری است با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی هدفمند و مؤثری برای معرفی این خدمات در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین افزود: بهره‌مندی از بیمه اجتماعی، علاوه بر تضمین آینده و تأمین دوران سالمندی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای رفاه اجتماعی، حمایت از زنان، تحکیم بنیان خانواده و افزایش امنیت خاطر خانوارهای روستایی و عشایری ایفا کند.

بیدخام با اشاره به تفاهم‌نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با سازمان بهزیستی کشور، اظهار داشت: در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، تمامی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند که این اقدام می‌تواند بخشی از دغدغه‌ها و مشکلات این گروه را کاهش دهد.