به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین ، نشست کمیته فنی بذر استان با حضور فرامرز حریریمقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، معاونان، مدیران ستادی و مدیران دستگاههای تابعه برگزار شد و مهمترین موضوعات مرتبط با تولید، تأمین و توزیع بذر گواهیشده مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، روند تولید و خرید بذر گواهیشده استان، وضعیت ذخایر بذر و چالشهای موجود در این حوزه بررسی شد. اعضای کمیته با تأکید بر ضرورت تأمین بذر گواهیشده از مراکز معتبر و دارای مجوز، راهکارهای ارتقای کیفیت بذر، حمایت از تولیدکنندگان و تشدید نظارت بر فرآیند خرید و توزیع بذر در سطح استان را بررسی کردند.
همچنین میزان نیاز استان به بذر برای سال زراعی آینده، ظرفیت تولید داخلی، سهم تأمین بذر از داخل استان و میزان نیاز به تأمین از سایر استانها مورد ارزیابی قرار گرفت تا برنامهریزی لازم برای تأمین بهموقع بذر مورد نیاز کشاورزان انجام شود.
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت جذب تسهیلات سرمایه در گردش، تعداد متقاضیان و موانع موجود در این زمینه بررسی شد. شرکتهای خرید بذر نیز با اشاره به اهمیت تأمین نقدینگی، خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات خرید بذر شدند تا امکان خرید بهموقع محصول از تولیدکنندگان و استمرار چرخه تولید بذر گواهیشده فراهم شود