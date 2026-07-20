به گزارش زارع خبرنگار جمهور آنلاین، “کشاورز شاهباز” با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای جزء (۱) بند (خ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف مدیریت بهینه اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، جلوگیری از هدررفت منابع و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران واقعی، جلسه کارگروه با حضور “صفی‌خانی” معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به نمایندگی از استاندار و معاون قضایی دادگستری کل استان تشکیل شد و درباره پرونده‌های مطرح‌شده تصمیم‌گیری گردید.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی با تأکید بر پایش مستمر قراردادهای تخصیص زمین اظهار کرد: قراردادهای راکد و غیرفعال که صاحبان آن‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند شناسایی شده و موضوع فسخ قرارداد و خلع ید اراضی مرتبط، در این کارگروه بررسی و تعیین‌تکلیف می‌شود.

رئیس هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین افزود: در آخرین جلسه این کارگروه، ۱۱ پرونده قرارداد راکد به مساحت ۹ هكتار بر اساس آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آرای لازم صادر و ابلاغ شد.