جو کنت: واشنگتن نیروهای خود را از خاورمیانه خارج کند

جوان آنلاین: «جو کِنت»، رئیس سابق بخش مبارزه با تروریسم آمریکا، از دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست تا نیروهای خود را از خاورمیانه خارج کرده، پایگاههایش در منطقه را تعطیل کند و ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ منطقهای به رسمیت بشناسد.
به گزارش مهر، کِنت هشدار داد که هرگونه تشدید تنش بیشتر، میتواند منجر به خسارات سنگینی شود که هم اقتصاد آمریکا و هم اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. این درخواست در حالی مطرح میشود که منطقه شاهد تشدید تنشهای نظامی میان واشنگتن و تهران است.
کِنت در اظهارات اخیر خود افزود: «در هر وضعیت هرجومرجطلبانهای، طرفی پیروز است که نظم را بازگرداند.» وی با تأکید بر اینکه «راهحل نظامی» برای این جنگ وجود ندارد، هشدار داد که ادامه خصومتها، خطر تلفات بیشتر آمریکاییها را به همراه داشته و ثبات منطقه را بیش از پیش متزلزل میکند.
وی پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را «تعهدات و بقایای دوران گذشته» توصیف و تاکید کرد که پایان دادن به درگیری با تهران و بازگرداندن جریان آزاد نفت از طریق تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد از محمولههای نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند، باید بالاترین اولویت دولت آمریکا باشد.
کِنت معتقد است تا زمانی که نیروهای آمریکایی در تیررس ایران باشند، بعید است تهران هیچگونه امتیاز دیپلماتیک معناداری بدهد. وی خواستار خروج «نیروها، پایگاهها و نیروی دریایی آمریکا از منطقه» شد تا اهداف نظامی از دسترس تهران خارج شده و ثبات بازگردد.
وی تأکید کرد که این اقدام، توجیه اصلی ایران برای اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و حمله به همسایگانش را از بین میبرد؛ و پس از آن میتوان در ازای آزادی کشتیرانی در تنگه، «مشوقهایی» (هویج) مانند کاهش تحریمها ارائه کرد.
کِنت معتقد است که عقبنشینی آمریکا از منطقه نه یک عقبنشینی همراه با شکست، بلکه یک «اقدام راهبردی» خواهد بود. او گفت: «جنگ، منطقه را تغییر داده است؛ ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقهای ظهور کرده و هراندازه که سریعتر این واقعیت را بپذیریم و موضع خود را بر اساس آن تنظیم کنیم، موقعیت ما قویتر خواهد بود.»
کِنت که خود از نظامیان سابق نیروهای ویژه ارتش آمریکا و افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) است و در طول دوران نظامی خود در ۱۱ دوره عملیاتی شرکت داشته، مارس گذشته در اعتراض به جنگ واشنگتن علیه ایران از سمت خود استعفا داد. او در نامه استعفای خود تأکید کرد که ایران تهدیدی فوری برای ایالات متحده نیست و ورود به یک درگیری «بیپایان» دیگر تحت فشار اسرائیل، به نفع منافع راهبردی آمریکا نیست.