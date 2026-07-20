سخنگوی دولت عراق از سفر قریب‌الوقوع نخست‌وزیر این کشور به تهران و آنکارا خبر داد و تأکید کرد که بغداد در پی تقویت نقش میانجی خود در کاهش تنش‌های منطقه‌ای است؛ موضوعی که در کنار پرونده انحصار سلاح در دست دولت، محور اصلی گفت‌وگوهای پیش‌رو خواهد بود.

جوان آنلاین: حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق امروز (دوشنبه) در جریان گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار داشت علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور به‌زودی به ایران و ترکیه سفر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه افزود که این سفرها در چارچوب اجرای برنامه دولت عراق برای تقویت روابط این کشور با کشورهای همسایه و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه پس از نتایج مثبت سفر رسمی علی فالح الزیدی به ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود.

سخنگوی دولت عراق همچنین تصریح کرد: «این دو سفر بر پایه مقتضیات همسایگی و منافع مشترک انجام می‌شود و گفت‌وگوها طی آن، علاوه بر بررسی شماری از پرونده‌های دوجانبه، مسائل منطقه‌ای را نیز در سایه تحولات جاری منطقه و تلاش‌ها برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در بر خواهد گرفت.»

العبودی تأکید کرد: «توجه ویژه‌ای به نقشی وجود دارد که عراق می‌تواند با تکیه بر روابط متوازن خود با طرف‌های مختلف و برخورداری از اعتماد متقابل، در حمایت از گفت‌وگوها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای ایفا کند؛ نقشی که در راستای خدمت به امنیت و ثبات منطقه خواهد بود.»

سخنگوی دولت عراق درباره پرونده انحصار سلاح در اختیار دولت نیز گفت: «پرونده انحصار سلاح در اختیار دولت، موضوعی حاکمیتی و مربوط به عراق است و دولت عراق بارها تأکید کرده است که این پرونده بر اساس احکام قانون اساسی و با تصمیمی ملی و مستقل، در چارچوب برنامه دولت برای تثبیت حاکمیت کشور و تقویت حاکمیت قانون مدیریت می‌شود.»

وی در پایان تصریح کرد: «این موضوع، تعهدی ثابت از سوی دولت است که از طریق نهادهای ذی‌صلاح عراقی اجرا می‌شود.»