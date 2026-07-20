جوان آنلاین: حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق امروز (دوشنبه) در جریان گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار داشت علی الزیدی، نخستوزیر این کشور بهزودی به ایران و ترکیه سفر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه افزود که این سفرها در چارچوب اجرای برنامه دولت عراق برای تقویت روابط این کشور با کشورهای همسایه و شرکای منطقهای و بینالمللی بهویژه پس از نتایج مثبت سفر رسمی علی فالح الزیدی به ایالات متحده آمریکا انجام میشود.
سخنگوی دولت عراق همچنین تصریح کرد: «این دو سفر بر پایه مقتضیات همسایگی و منافع مشترک انجام میشود و گفتوگوها طی آن، علاوه بر بررسی شماری از پروندههای دوجانبه، مسائل منطقهای را نیز در سایه تحولات جاری منطقه و تلاشها برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در بر خواهد گرفت.»
العبودی تأکید کرد: «توجه ویژهای به نقشی وجود دارد که عراق میتواند با تکیه بر روابط متوازن خود با طرفهای مختلف و برخورداری از اعتماد متقابل، در حمایت از گفتوگوها و کاهش تنشهای منطقهای ایفا کند؛ نقشی که در راستای خدمت به امنیت و ثبات منطقه خواهد بود.»
سخنگوی دولت عراق درباره پرونده انحصار سلاح در اختیار دولت نیز گفت: «پرونده انحصار سلاح در اختیار دولت، موضوعی حاکمیتی و مربوط به عراق است و دولت عراق بارها تأکید کرده است که این پرونده بر اساس احکام قانون اساسی و با تصمیمی ملی و مستقل، در چارچوب برنامه دولت برای تثبیت حاکمیت کشور و تقویت حاکمیت قانون مدیریت میشود.»
وی در پایان تصریح کرد: «این موضوع، تعهدی ثابت از سوی دولت است که از طریق نهادهای ذیصلاح عراقی اجرا میشود.»