افزایش تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران

جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس اذعان کرد که تعداد نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با ایران به ۱۷ تن افزایش یافته است.

به گزارش مهر، وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرده بود که تعداد زخمی ها در میان نظامیان این کشور در پی تجاوز به ایران به ۴۲۷ تن افزایش یافته است.

این در حالی است که انتشار آمار رسمی تلفات نظامیان آمریکایی در جریان عملیات های موشکی و پهپادی ایران در منطقه به شدت سانسور می شود.

به تازگی نیز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرد: یک موشک ایرانی جمعه گذشته توانست با وجود رهگیری بیشتر موشک‌ها، از پدافند هوایی اردن عبور کند.

پیش از این نیز، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا اذعان کرده بود که در پی حملات ایران به پایگاه موفق السلطی اردن، دو نظامی آمریکایی کشته شده و یک نفر نیز مفقود شده است.