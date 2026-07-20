آمادگی پوتین برای گفتگوی تلفنی با مقام معظم رهبری

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که در حال حاضر هیچ ترتیبی برای گفتگوی تلفنی بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور و مقام معظم رهبری ایران انجام نشده اما پوتین مطمئناً برای چنین تماس‌هایی آماده است.

به گزارش مهر، پیش از این پوتین انتخاب رهبر جدید ایران را تبریک گفته بود و اظهار داشت که روسیه قصد دارد شریک قابل اعتماد تهران باقی بماند.

کاخ کرملین با صدور بیانیه ای به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور، انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت و خطاب به ایشان گفت: من اطمینان دارم که شما مسیر پدرتان را با شرافت ادامه خواهید داد.