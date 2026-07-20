جوان آنلاین: مهدی تاج با ارسال نامهای به رافائل لوزان ضمن اشاره به کنشهای متعهدانه و شجاعانه ملت و دولت این کشور در مخالفت با جنایات و اشغالگری رژیم صهیونی، قهرمانی در جام جهانی۲۰۲۶ را تبریک گفت.
به گزارش ایرنا، در این پیام مهدی تاج آمده است: قهرمانی پرافتخار تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ را به جنابعالی، اعضای فدراسیون، کادر فنی، بازیکنان سربلند و ملت بزرگ اسپانیا صمیمانه تبریک میگویم. این قهرمانی، فراتر از فتح یک جام و پیروزی در مستطیل سبز، جلوهای باشکوه از اراده، شایستگی، همبستگی و ایستادگی ملتی بود که فوتبال را با زیبایی، شجاعت و روح جوانمردی درآمیخته است.
وی نوشت: جهان از قهرمانی اسپانیا خوشحال شد؛ نهفقط به دلیل نمایش درخشان و شایستگی فوتبالی این تیم، بلکه از آن رو که این جام به ملتی تعلق گرفت که در یکی از مهمترین و دشوارترین آزمونهای اخلاقی جهان معاصر، در برابر ظلم سکوت نکرد و صدای حمایت از مردم مظلوم فلسطین را در مقابل جنایت رژیم صهیونسیت با شجاعت به گوش جهانیان رساند.
تاج در پیام خود تصریح کرد: اسپانیا در روزگاری بر قله فوتبال جهان ایستاد که مواضع روشن، انسانی و شجاعانه ملت و دولت این کشور در مخالفت با جنایات و اشغالگری رژیم صهیونیستی، احترام و تحسین آزادگان جهان را برانگیخته است. از همین رو، این پیروزی تنها قلب هواداران فوتبال اسپانیا را شاد نکرد، بلکه موجی از شادی، امید و رضایت را در میان ملتهای آزاده جهان به وجود آورد. در نگاه مردم آزاده جهان، قهرمانی اسپانیا، پیروزی ملتی است که شرافت انسانی را قربانی مصلحتهای سیاسی نکرد و در کنار مردم ستمدیده فلسطین ایستاد.
وی یادآور شد: بیتردید فوتبال زمانی به والاترین جایگاه خود میرسد که علاوه بر نمایش استعداد و توانایی انسانها، پیامآور دوستی، عدالت، صلح و همبستگی میان ملتها باشد. بار دیگر این قهرمانی تاریخی را به جنابعالی و خانواده بزرگ فوتبال اسپانیا تبریک میگویم و برای فوتبال آن کشور، تداوم موفقیت، سربلندی و درخشش در عرصههای جهانی را آرزومندم.