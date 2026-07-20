کد خبر: 1369817
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

نقش جدید آمریکا، اروپا و عربستان در معادلات جنوب لبنان

نقش جدید آمریکا، اروپا و عربستان در معادلات جنوب لبنان منابع لبنانی از رایزنی آمریکا و اروپا برای اجرای توافق جنوب لبنان خبر دادند. با وجود استقرار ارتش لبنان، عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی انجام نشده و تصمیم واشنگتن همچنان تعیین‌کننده‌ترین عامل پیشبرد توافق به شمار می‌رود.

جوان آنلاین: یک منبع دیپلماتیک به روزنامه الجمهوریه لبنان اعلام کرد که مذاکراتی میان ایالات متحده و چندین کشور اروپایی برای تقویت مکانیسم اجرای تدابیر مربوط به مناطق آزمایشی در جنوب لبنان در جریان است.

به گزارش ایسنا، قرار است ارتش رژیم صهیونیستی براساس توافق چارچوبی با لبنان از دو منطقه به صورت آزمایشی عقب‌نشینی کند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است و این رژیم بر ماندن در جنوب لبنان پافشاری دارد. پیشتر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در لبنان نمی‌ماند.

این منبع خاطرنشان کرد که ایتالیا آمادگی خود را برای مشارکت در این تلاش‌ها، با هماهنگی واشنگتن اعلام کرده است؛ این در حالی است که لبنان نیز با مشارکت هر یک از کشورهای اروپایی در این مکانیسم مخالفتی ندارد.

این منبع اعلام کرد که استقرار ارتش لبنان در شهرک فرون بر اساس طرحی عملیاتی که توسط نهاد نظامی تدوین شده، صورت گرفته است. در مرحله بعد، عملیات تفتیش املاک خصوصی با هماهنگی کامل با دستگاه قضایی لبنان تکمیل خواهد شد و همزمان طرح استقرار نیروها به ‌تدریج گسترش می‌یابد تا مناطق زوطر غربی و سپس الغندوریه و قلاویه را در بر گیرد و تا برج قلاویه و صریفا امتداد یابد.

این منبع خاطرنشان کرد که مانع اصلی همچنان خودداری ارتش رژیم صهیونیستی از عقب‌نشینی از زوطر غربی است؛ اقدامی که تکمیل طرح میدانی را طبق زمان‌بندی مقرر به تأخیر انداخته است.

این منبع افزود که گفتگوها درباره آینده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفل) بیش از آنکه به مواضع اروپایی‌ها وابسته باشد، به تصمیم آمریکا گره خورده است و پیش‌بینی می‌شود که در دوره آتی، همگام با تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک جاری، عربستان نقش برجسته‌تری در عرصه لبنان ایفا کند.

«ژوزف عون»، رئیس جمهور لبنان دوشنبه در دیدار با «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکرات قدردانی کرده و تأکید کرد که توافق چارچوبی امضا شده در ۲۶ ژوئن با هدف پایان دادن به درگیری با رژیم صهیونیستی تنظیم شده است.

رئیس‌جمهور لبنان مدعی شد که اجرای توافقات با عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان آغاز خواهد شد.

روزنامه معاریو نیز به نقل از یک منبع لبنانی مدعی شد ژوزف عون و مارکو روبیو به توافقی درباره خروج کامل نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان دست یافته‌اند.

لبنان و رژیم صهیونیستی پس از پنج دور رایزنی با میانجیگری آمریکا در واشنگتن، یک توافق چارچوبی امضا کردند که بر اساس آن، ارتش لبنان باید به تدریج حاکمیت مؤثر خود را بر تمامی خاک این کشور بازگرداند و در مقابل، رژیم صهیونیستی نیز نیروهای خود را از مناطق اشغالی عقب بکشد.

برچسب ها: عربستان ، آمریکا ، جنوب لبنان
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