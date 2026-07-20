کد خبر: 1369816
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
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انصارالله: آمریکا بزرگترین بازنده جنگ منطقه خواهد بود

انصارالله: آمریکا بزرگترین بازنده جنگ منطقه خواهد بود یک عضو ارشد انصارالله ضمن هشدار به عربستان درباره انفجار منطقه تاکید کرد بزرگترین بازنده، آمریکا خواهد بود.

جوان آنلاین: در ادامه هشدارهای مقامات و مسئولان یمنی به عربستان درباره تداوم محاصره علیه یمن، عبدالله النعمی، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله شب گذشته در سخنانی هشدار داد که هرگونه مداخله و اقدام تحریک آمیز از سوی عربستان علیه پروازهای فرودگاه صنعا، با پاسخ شدید مواجه خواهد شد که کل منطقه را به آتش می‌کشد.

آمریکا بزرگترین بازنده جنگ منطقه‌ای خواهد بود

عبدالله النعمی در گفتگو با المیادین اظهار داشت که منطقه به دلیل تجاوز آمریکا به ایران و ادامه محاصره یمن، به سمت انفجاری بزرگ پیش می‌رود. بار دیگر هشدار می‌دهیم که اگر اوضاع منطقه منفجر شود و جنگی بزرگ آغاز گردد، بزرگترین بازنده ایالات متحده خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه آمریکا فریب رژیم صهیونیستی را خورد و وارد جنگ با ایران شد، گفت: واشنگتن به هیچ توافقی پایبند نیست و در همه جنگ‌ها این را ثابت کرده است.

این عضو دفتر انصارالله تاکید کرد که مسیرهای نظامی و سیاسی میان اعضای محور مقاومت در هماهنگی کامل قرار دارد و نبرد منطقه یک نبرد واحد بوده و قابل جدا کردن نیست. یمن امروز گزینه‌های خود را بررسی می‌کند و آماده انجام هر اقدامی برای شکستن محاصره است.

عبدالله النعمی در ادامه هشدار داد که منطقه در آستانه یک انفجار واقعی است و عربستان سعودی این را می‌داند. فرودگاه بین المللی صنعا پذیرای پروازهای همه کشورها خواهد بود و هرگونه اقدام تحریک آمیز عربستان علیه این پروازها، با پاسخ جامع و شدید یمن مواجه خواهد شد و منطقه را به آتش می‌کشد.

وی در ادامه با افشای برخی پیشنهادات عربستان به صنعا از جمله دادن امتیازات مالی یا گسترش قلمرو انصارالله در جغرافیای یمن، گفت: ما هرگز دست بسته نیستیم و راهکارهای زیادی برای پس گرفتن حقوق خود داریم.

این مسئول یمنی همچنین تاکید کرد که مواضع بسیار ارزشمندی در داخل عربستان قرار دارد که همه آنها در تیررس نیروهای مسلح یمن هستند.

روز جمعه هم، سرلشکر ستاد «محمد العاطفی» وزیر دفاع یمن به متجاوزان و در راس آنها عربستان درباره پیامدهای ادامه محاصره این کشور هشدار داد و تاکید کرد: به کشورهای متجاوز و به طور مشخص به دشمن سعودی و همدستانش در تحمیل محاصره بر یمن هشدار می دهیم که گزینه های تمام عیاری پیش روی نیروهای مسلح(یمن) قرار دارد.

وی افزود: ما بر آمادگی نیروهای مسلح برای اجرای هر دستوری که رهبر (عبدالملک الحوثی) صادر کند، در صورت ادامه محاصره ملت یمن، تاکید می‌کنیم. دشمن باید این حقیقت را درک کند که ملت یمن، نیروها و توانمندی های نظامی در اختیار دارد که قادر است معادلات را تحمیل کند.

العاطفی خاطر نشان کرد: فرماندهی وزارت دفاع و ریاست ستاد مشترک و نیروهای مسلح برای اجرای هرگونه دستوری در ارتباط با معادله محاصره در برابر محاصره، فرودگاه در برابر فرودگاه و بنادر در برابر بنادر کاملا آماده هستند.

برچسب ها: انصارالله ، انصارالله یمن ، جنبش انصارالله
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