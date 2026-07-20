ژاپن، لهستان، اسلوونی، ایتالیا، آمریکا، ترکیه، اوکراین و چین به مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ رسیدند.

جوان آنلاین: مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ که از ۲۰ خرداد آغاز شده بود، بامداد امروز (دوشنبه ۲۹ تیر) پس از برگزاری ۱۰۸ مسابقه به پایان رسید.

در پایان این مرحله از مسابقات، تیم‌های ژاپن، لهستان، اسلوونی، ایتالیا، آمریکا و ترکیه به عنوان هفت تیم برتر و چین به عنوان میزبان راهی مرحله نهایی این رقابت‌ها شدند.

همچنین تیم‌های بلغارستان، برزیل، فرانسه، صربستان، آلمان، بلژیک، ایران، آرژانتین، کوبا و کانادا با کسب رتبه‌های هشتم تا هفدهم به کار خود در لیگ ملت‌ها پایان دادند و کانادا نیز سقوط کرد.

تیم ملی والیبال ایران نیز در مرحله مقدماتی ۳ برد، ۹ شکست و ۱۱ امتیاز کسب کرد و در جایگاه چهاردهم جدول قرار گرفت.

جدول لیگ ملت‌ها در پایان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها در گروه مردان به شرح زیر است:

۱- ژاپن ۱۲ برد و ۳۰ امتیاز

۲- لهستان ۱۰ برد و ۲۹ امتیاز

۳- اسلوونی ۱۰ برد و ۲۶ امتیاز

۴- ایتالیا ۸ برد و ۲۶ امتیاز

۵- آمریکا ۸ برد و ۲۵ امتیاز

۶- ترکیه ۸ برد و ۲۲ امتیاز

۷- اوکراین ۷ برد و ۲۳ امتیاز

۸- بلغارستان ۷ برد و ۲۰ امتیاز

۹- برزیل ۷ برد و ۱۹ امتیاز

۱۰- فرانسه ۶ برد و ۱۶ امتیاز

۱۱- صربستان ۵ برد و ۱۶ امتیاز

۱۲- آلمان ۵ برد و ۱۵ امتیاز

۱۳- بلژیک ۴ برد و ۱۲ امتیاز

۱۴- ایران ۳ برد و ۱۱ امتیاز

۱۵- آرژانتین ۳ برد و ۱۰ امتیاز

۱۶- کوبا ۳ برد و ۱۰ امتیاز

۱۷- کانادا یک برد و ۱۰ امتیاز

۱۸- چین یک برد و ۴ امتیاز