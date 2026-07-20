ترامپ: انگلیس یک کشور فاجعه گرفتار در فقر است

رئیس جمهور آمریکا به شکلی تحقیرآمیز از کشور انگلیس به عنوان یک «‌فاجعه‌ گرفتار فقر» توصیف کرده و به آن توصیه کرد که با استخراج نفت خودش را از فقر نجات دهد!

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پستی در فضای مجازی از انگلیس به عنوان «کشور فاجعه گرفتار در فقر» یاد کرده و لندن را به توسعه استخراج نفت از دریای شمال به جهت نجات خودش فراخواند.

به گزارش ایسنا، ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، با ادبیاتی تحقیرآمیز درباره این متحد دیرینه واشنگتن صحبت کرد.

به گزارش ریانووستی، رئیس‌جمهور آمریکا در این پیام با اشاره به روی کار آمدن اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس نوشت: «نخست‌وزیر جدید، اندی برنهام، اعلام کرده است که به‌طور کامل نفت ارزشمند دریای شمال را برای بهره‌برداری آزاد خواهد کرد! این منطقه یکی از بزرگ‌ترین منابع نفت باکیفیت در جهان است که صدها سال ظرفیت باقی‌مانده دارد و هنوز بخش زیادی از آن کشف نشده است و بریتانیا را از یک کشور فاجعه گرفتار فقر به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل خواهد کرد!»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس، قصد دارد پروژه‌های تازه استخراج نفت در دریای شمال را تصویب کند. ترامپ پیش از این نیز بارها از لندن خواسته بود تا تولید نفت خود در این منطقه را افزایش دهد.