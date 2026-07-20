رصد پهپاد جاسوسی عربستان بر فراز شمال یمن

جوان آنلاین: منابع یمنی اعلام کردند یک فروند پهپاد جاسوسی متعلق به عربستان سعودی در حال انجام مأموریتهای اطلاعاتی، مراقبتی و شناسایی بر فراز مناطق شمالی یمن رصد شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، این پهپاد هماکنون در حال اجرای عملیات جمعآوری اطلاعات و پایش تحرکات در آسمان شمال یمن است.
تاکنون مقامهای عربستان سعودی درباره این گزارش واکنشی نشان ندادهاند و جزئیات بیشتری از محل دقیق یا هدف این پرواز منتشر نشده است.
این در حالی است که هفته گذشته نیروهای مسلح یمن از رهگیری و سرنگونی یک فروند پهپاد عربستان در آسمان این کشور خبر داده بودند.
طی روزهای اخیر، تنشها میان یمن و عربستان سعودی پس از حمله به فرودگاه بینالمللی صنعا و پاسخ موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به اهدافی در داخل عربستان، وارد مرحله تازهای از تشدید شده و مقامات صنعا تأکید کردهاند تا زمان پایان محاصره، معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه» ادامه خواهد داشت.