کد خبر: 1369811
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
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رصد پهپاد جاسوسی عربستان بر فراز شمال یمن

رصد پهپاد جاسوسی عربستان بر فراز شمال یمن منابع یمنی از شناسایی یک پهپاد متعلق به عربستان خبر دادند که در حال انجام مأموریت‌های جاسوسی بر فراز شمال یمن بوده است.

جوان آنلاین: منابع یمنی اعلام کردند یک فروند پهپاد جاسوسی متعلق به عربستان سعودی در حال انجام مأموریت‌های اطلاعاتی، مراقبتی و شناسایی بر فراز مناطق شمالی یمن رصد شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، این پهپاد هم‌اکنون در حال اجرای عملیات جمع‌آوری اطلاعات و پایش تحرکات در آسمان شمال یمن است.

تاکنون مقام‌های عربستان سعودی درباره این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند و جزئیات بیشتری از محل دقیق یا هدف این پرواز منتشر نشده است.

این در حالی است که هفته گذشته نیروهای مسلح یمن از رهگیری و سرنگونی یک فروند پهپاد عربستان در آسمان این کشور خبر داده بودند.

طی روزهای اخیر، تنش‌ها میان یمن و عربستان سعودی پس از حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا و پاسخ موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به اهدافی در داخل عربستان، وارد مرحله تازه‌ای از تشدید شده و مقامات صنعا تأکید کرده‌اند تا زمان پایان محاصره، معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه» ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: پهپاد جاسوسی ، یمن ، عربستان سعودی
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