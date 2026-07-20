کد خبر: 1369809
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

سفر قریب الوقوع رئیس جمهور لبنان به عربستان

سفر قریب الوقوع رئیس جمهور لبنان به عربستان دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که ولیعهد عربستان سعودی از جوزف عون برای سفر به این کشور دعوت کرد و بر عزم کشور خود برای کمک به لبنان تأکید نمود.

جوان آنلاین: وبگاه خبری النشره ع به نقل از دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرده که به تازگی تماسی تلفنی میان جوزف عون رئیس جمهور لبنان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی انجام شده است.

به گزارش مهر، بنابر اعلام این رسانه لبنانی، در این گفتگو آخرین تحولات در سطح لبنان و منطقه‌ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بن سلمان بر حمایت پادشاهی عربستان سعودی از لبنان در این شرایط خاص و همچنین حمایت از گزینه‌هایی که رئیس‌جمهور عون برای حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی لبنان اتخاذ کرده است، تأکید کرد.

بنا بر اعلام دفتر عون، ولیعهد عربستان سعودی بار دیگر بر عزم کشور خود برای «کمک در تمامی زمینه‌های مورد نیاز لبنان، در چارچوب اولویت‌های تعیین‌شده توسط دولت لبنان» تأکید کرد.

همچنین محمد بن سلمان از عون دعوت کرد تا برای گفتگو پیرامون تمامی موضوعات مورد نظر دو کشور، به عربستان سعودی سفر کند.

جوزف عون نیز در این گفتگو از محمد بن سلمان بابت «مواضع حمایتی از لبنان و اقداماتی که برای کمک به این کشور و تقویت اقتصاد آن انجام داده است» تشکر کرد. وی همچنین از دعوت صورت گرفته برای سفر به عربستان قدردانی نمود و وعده داد که این دعوت را خواهد پذیرفت.

برچسب ها: رئیس جمهور لبنان ، عربستان ، تحولات منطقه ، جوزف عون
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

قانون تنگه‌ها

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

پورعلی هم پرسپولیسی شد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

انتظار برای امتحان

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار