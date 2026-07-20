تیراندازی در «آریزونا»ی آمریکا ۱۰ زخمی برجای گذاشت

جوان آنلاین: این تیراندازی حدود ساعت ۲ بامداد روز گذشته به وقت محلی در منطقه‌ای شلوغ رخ داد.

به گزارش ایسنا، به گزارش رسانه‌های محلی به نقل از پلیس، مأمورانی که در حال گشت‌زنی در منطقه بودند، صدای شلیک گلوله را شنیدند و بلافاصله به سمت منشأ صدا دویدند.

هنگامی که پلیس به محل حادثه رسید، مردی را در حال فرار مشاهده کرد. مأموران پیش از آنکه یک افسر به فرد مظنون شلیک کند، چندین بار به او دستور توقف دادند.

مأموران پیش از انتقال مصدومان به بیمارستانی در همان نزدیکی، اقدامات درمانی اولیه را در محل حادثه انجام دادند. پلیس محلی در شبکه «ایکس» نوشت: فرد مظنون در بازداشت است و چندین نفر به دلیل جراحات وخیم تحت درمان قرار دارند.

به گزارش شینهوا، تاکنون هویت فرد مظنون و مصدومان اعلام نشده است.