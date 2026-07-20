جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در بیانیهای اعلام کرد که در تیراندازی شهرکنشینهای صهیونیست به روستای «دیر جریر» در شمال رامالله، «عوده عبد الرحیم عوه فراخنه» ۵۳ ساله و «احمد عادل رشید ابو مخو» ۲۶ ساله به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسیده و سه فلسطینی دیگر نیز به شدت زخمی شدند.
به گزارش ایسنا، جمعیت هلال احمر فلسطین نیز در بیانیهای اعلام کرد: در ابتدا به یک مورد جراحت شدید شکمی ناشی از حمله شهرکنشینان رسیدگی کردیم و فرد مجروح با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد، در ادامه نیز نیروهای ما به ۲ زخمی دیگر رسیدگی کردند که یکی از آنها یک شهروند ۵۵ ساله بود که به دلیل وخامت حالش، هنگام انتقال به بیمارستان احیای قلبی ریوی برایش انجام شد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، برخی منابع محلی نیز در این رابطه گزارش دادند، نیروهای اشغالگر به سمت یک خودروی آمبولانس که در حال انتقال یکی از زخمیها بود، تیراندازی کردند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی شاهدان عینی اعلام کرد، یک شهرکنشین صهیونیست با حمایت نیروهای ارتش و پلیس اسرائیل به بخش قدیمی روستای دیر جریر یورش برد و شروع به بازرسی خانهها و طویله دامها کرد و همزمان به اهالی روستا حمله کرده و چند گوسفند از آنها ربود.
این رسانه در ادامه گزارش داد که اهالی روستا سعی کردند با این یورش مقابله کنند که موجب شکلگیری درگیریهایی شد و اشغالگران به سمت جوانان روستا تیراندازی کردند.
شهرها و روستاهای استانهای رامالله و البیره با تشدید حملات شهرکنشینان علیه شهروندان و اموال آنها از جمله ضرب و جرح، تیراندازی، آتش زدن داراییها و حمله به زمینهای کشاورزی مواجه هستند و همه این اقدامات تحت حمایت نیروهای اشغالگر اسرائیلی و در چارچوب تشدید حملات شهرکنشینها به استانهای مختلف کرانه باختری انجام میشوند.
خبرگزاری رسمی فلسطین نیز به نقل از «حازم غنیمات» رئیس شهرداری رامالله اعلام کرد، گروهی از شهرکنشینهای مسلح با چوب و چماق به شهروندان در خانههایشان در منطقه «خله غنیم» حمله کردند که در نتیجه آن یک شهروند مسن بر اثر ضرب و جرح با چوب و چماق، از ناحیه سر دچار جراحت شد.
غنیمات گفت: در این حمله چند شهروند فلسطینی نیز دچار کبودی و جراحات جزئی شدند.
این خبرگزاری درباره حملات شهرکنشینها نیز گزارش داد که تعدادی از آنها در زمینهای فلسطینی واقع در منطقه خله الحم، جنوب شهرک یطا، جنوب الخلیل و در روستای المنیه، شرق بیت لحم که درختان میوه کاشته شده بود، گله گاوهایی را رها کردند و به آنها خسارت وارد کردند.
در شمال کرانه باختری نیز ارتش رژیم صهیونیستی به روستای «اماتین» در شرق قلقیلیه یورش برد و به کارگاهی واقع در ورودی اصلی آن حمله کرد و سه شهروند حاضر در آنجا را دستگیر کرد.
در همین راستا «اسامه مخامره» فعال ناظر بر تخلفات رژیم صهیونیستی در جنوب الخلیل به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: یک گروه از نیروهای اسرائیلی یک شهروند فلسطینی را در منطقه مسافر یطا بازداشت کرده است.
ارتش رژیم صهیونیستی اطلاعیههایی درباره توقف کار و ساختوساز در تاسیسات فلسطینی در بخش شرقی جنین منتشر کرد اما به ماهیت یا تعداد تسیسات مورد هدف اشارهای نکرد، همچنین نیروهای این ارتش به روستاها و شهرهای دیر جریر و سنجل در شرق و شمال شرقی رامالله و دیر ابوضعیف در شرق شهر جنین یورش بردند.
رژیم صهیونیستی پیوسته ساختوسازهای فلسطینیها را محدود کرده و به بهانه نداشتن مجوز، اخطار تخریب برای آنها صادر میکند در حالی که به پروژههای شهرکسازی آزادی عمل داده است.
کرانه باختری اشغالی از اکتبر ۲۰۲۳ با تشدید حملات ارتش اشغالگر و شهرکنشینها مواجه بوده است، بر اساس دادههای رسمی فلسطین، این حملات تا ۷ ژوئیه منجر به شهادت ۱۱۸۱ فلسطینی و زخمی شدن حدود ۱۳ هزار فلسطینی دیگر و نیز دستگیری نزدیک به ۲۴ هزار فلسطینی شده است.