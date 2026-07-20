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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷
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دیمیتریف : بحران اتحادیه اروپا ناشی از مهاجرت کنترل نشده و تحریم های ضد روسی است

دیمیتریف : بحران اتحادیه اروپا ناشی از مهاجرت کنترل نشده و تحریم های ضد روسی است کریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه (RDIF)، گفت که بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا ناشی از تحریم‌های ضد روسی و مهاجرت کنترل نشده است.

جوان آنلاین: دیمیتریف در شکبه X نوشت: «جای تعجب نیست که تحریم‌های اتحادیه اروپا در اروپا محبوب نیستند - آنها کار نمی‌کنند و بیش از ۳ تریلیون یورو برای کشورهای اتحادیه اروپا هزینه دارند.

به گزارش ایرنا، براساس این گزارش ، در سال‌های اخیر، کشورهای اتحادیه اروپا مرتباً روسیه را به دلیل پشت سر گذاشتن شرایط اضطراری مختلف و آنچه آنها «فعالیت‌های مخرب» در سرزمین‌های خود می‌نامند، سرزنش کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا از آغاز جنگ اوکراین تاکنون چندین بسته تحریمی گسترده علیه روسیه اعمال کرده و بیش از دو هزار و ۵۰۰ فرد و نهاد این کشور را هدف قرار داده؛ مسکو نیز بارها این تحریم‌ها را «غیرقانونی»، «بی‌اثر» و عامل تشدید بی‌ثباتی اقتصادی در اروپا دانسته است.

پیشتر در خرداد ماه گذشته دیمیتریف در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ به خبرنگاران گفت کشورهای اروپایی پس از کنار گذاشتن انرژی روسیه، حدود سه تریلیون یورو زیان متحمل شده‌اند.

وی اظهار کرد: آلمان و سایر کشورهای اروپایی اکنون می‌بینند که به دلیل خودداری از خرید انرژی روسیه، حدود سه تریلیون یورو خسارت دیده‌اند؛ زیرا در واقع اقتصاد خود را تا مرز فروپاشی سوق داده‌اند.

وی در دفاع از حضور آنچه «نیروها و سیاستمداران خلاق اروپایی» در مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ خواند، این اظهارات را مطرح کرد.

دیمیتریف همچنین افزود: ما یک نشست و یک میزگرد با اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان برگزار خواهیم کرد. این حزب نیز خواستار احیای خطوط لوله نورد استریم و از سرگیری همکاری و شراکت با روسیه است.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، روسیه ، تحریم روسیه
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