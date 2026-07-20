واکنش روسیه به حضور نظامی آمریکا در منطقه

جوان آنلاین: الکساندر الیموف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه تاکید کرد که این موضوع به جای آن که تبدیل به عامل محافظت شود ممکن است کشورها را به درگیری کشانده و آنها را به میدان جنگ تبدیل کند چرا که هر پایگاه نظامی متعلق به دشمن در هر جایی که باشد تبدیل به هدف مشروعی در جنگ ها می شود.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد که مسکو آماده کمک به حل بحران میان ایران، آمریکا و همچنین مسائل فیما بین ایران و کشورهای عربی منطقه است.

الیموف بیان کرد: روسیه قصد ندارد میانجیگری خود را بر کسی تحمیل کند. ما همچنان با تمام طرف های ذی ربط از جمله اسلام آباد، ریاض و آنکارا در ارتباط هستیم.

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