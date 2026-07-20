جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال آرژانتین بهترین فرصت را برای چهارمین قهرمانی خود در جام جهانی از دست داد.

آرژانتین که برای دومین دوره پیاپی راهی فینال جام جهانی شد با شکست یک بر صفر برابر اسپانیا از بالا بردن جام بازماند.

با این شکست، آرژانتین سه فینال از چهار فینال آخر جام جهانی (سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۶) را از دست داد، در حالی که در سال ۲۰۲۲ در قطر با غلبه بر فرانسه به قهرمانی رسید.

تیم آرژانتین برای چهارمین بار (پس از سال‌های ۱۹۳۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۱۴) به مقام نایب قهرمانی جام جهانی رسید؛ رکوردی که با تیم ملی آلمان برابری می‌کند. تنها آرژانتین و آلمان در چهار فینال جام جهانی شکست خورده اند و این رکورد منفی را به نام خود به ثبت رساندند.

آلبی سلسته فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را با آمار منفی و عجیبی ترک کردند: آن‌ها اولین تیمی بودند که در ۹۰ دقیقه فینال، حتی یک شوت به سمت دروازه حریف هم نداشته‌اند و سرانجام در وقت‌های اضافه این کار را انجام دادند.

آرژانتین اولین شکست خود در مراحل حذفی جام جهانی را از ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (مقابل فرانسه) تجربه کرد. این شکست، دومین شکست آرژانتین در تاریخ این تورنمنت پس از وقت‌های اضافه بود؛ اولین شکست در فینال ۲۰۱۴ مقابل آلمان رخ داد.