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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۹
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روسیه: آژانس اتمی ارزیابی بی‌طرفانه‌ای درباره حمله به نیروگاه هسته‌ای دارخوین ارائه بدهد

روسیه: آژانس اتمی ارزیابی بی‌طرفانه‌ای درباره حمله به نیروگاه هسته‌ای دارخوین ارائه بدهد ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تاکید بر حق ایران برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید ارزیابی بی‌طرفانه‌ای درباره حمله به نیروگاه برق هسته‌ای دارخوین ارائه دهد.

جوان آنلاین: سازمان انرژی اتمی ایران یکشنبه ضمن محکومیت حمله‌ تروریستی رژیم آمریکا به سایت نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین اعلام کرد: رژیم تروریستی و جنایتکار آمریکا که سرشتی جز قلدری و قانون‌شکنی ندارد، طی اقدامی تجاوزکارانه و وحشیانه خلاف قوانین بین‌المللی، روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۳:۳۹ بامداد به وقت محلی، با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین -یکی از نمادهای عزت و خودکفایی علمی ملت ایران- حمله کرد.

به گزارش تاس، زاخارووا یکشنبه شب در بیانیه‌ای در کانال تلگرامی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: تصور ما این است که ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آنچه اتفاق افتاده، توجه کرده است و ارزیابی بی‌طرفانه‌ای از این حادثه، از جمله از منظر آسیب مستقیم وارده به فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس که بار دیگر به بی‌شرمانه‌ترین و غیرقابل توجیه‌ترین شکل تضعیف شده‌اند، ارائه خواهد داد.

وی هشدار داد که هرگونه تلاشی به منظور «استفاده از این وضعیت برای بزرگ‌نمایی تهدیدهای خیالی مرتبط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، چیزی جز بهانه‌ای پیش پا افتاده برای طرح‌های غیرقابل قبول به منظور به راه انداختن خونریزی دیگری در ایران نیست که ناگزیر پیامدهای منفی نه تنها برای خاورمیانه بی‌ثبات، بلکه برای کل جهان خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: اعمال حق مشروع کشورهای غیرهسته‌ای از جمله ایران به منظور توسعه و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز، همانطور که در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصریح شده است، نباید زیر سوال برود یا تحت فشار خارجی قرار گیرد. ما انتظار داریم آژانس، که اقتدار و اعتبار آن توسط کسانی که تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده و به آنها حمله می‌کنند، به خطر افتاده است، گام‌های فوری و مشخصی برای پایان دادن به چنین بی‌قانونی بردارد.»

زاخارووا با بیان اینکه وزارت خارجه روسیه «گزارش‌های رسانه‌ها» در مورد این حمله را «مورد توجه قرار داده است» خاطرنشان کرد: این مساله نگرانی‌های جدی را هم از نظر ایمنی هسته‌ای این تاسیسات که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و هم از نظر وضعیت کلی تهدیدآمیز فزاینده پیرامون ایران که عملا تلاش‌های چندجانبه قبلی برای حل بحران ناشی از تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران را بی‌اثر کرده است، ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد که متجاوزان حمله به تاسیسات هسته‌ای را در فهرست اهداف حملات نظامی خود قرار داده‌اند که این اقدام برخلاف قوانین بین‌المللی و ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است و آن را «سزاوار شدیدترین محکومیت» خواند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: بدیهی است که اظهارات مکرر متجاوزان در مورد پایبندی به تعهدات مربوطه، تمایلشان به رعایت رویکردهای مورد توافق جهانی درباره عدم اشاعه هسته‌ای و تضمین امنیت هسته‌ای و ایمنی فیزیک هسته‌ای و ارائه پشتیبانی لازم برای انجام وظایف قانونی آژانس، چیزی جز کلمات توخالی نیست. اقدامات عملی آنها خلاف این را ثابت می‌کند.

برچسب ها: روسیه ، نیروگاه هسته ای ، اتمی
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