جوان آنلاین: روزنامه اسرائیلی معاریو با اعلام این خبر، مدعی شد که این ساختمانها بهعنوان زیرساختهای حزبالله مورد استفاده قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش، برآوردهای اسرائیل نشان میدهد ارتش این رژیم بهزودی درباره تونلهای ادعایی در مناطق قلعه شقیف و جبل علیالطاهر در جنوب لبنان تصمیمات عملیاتی اتخاذ خواهد کرد.
معاریو افزود که ارتش اسرائیل تا پایان ماه جاری عملیات تخریب صدها ساختمان را به پایان خواهد رساند و ادعا کرد که این ساختمان ها بخشی از زیرساختهای حزبالله هستند.
حزبالله در مقابل تأکید دارد که در حال مقاومت در برابر ارتش اسرائیل است که بخشهایی از خاک لبنان را در اشغال دارد.
این روزنامه همچنین نوشت ساختمانهای هدف در محدودهای از مرز لبنان تا آنچه اسرائیل «خط زرد» یا «منطقه امنیتی» مینامد، قرار دارند و عملیات تخریب، حدود ۷۰ درصد کل ساختمانهای این منطقه را شامل میشود.
بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴) تاکنون حملات اسرائیل به لبنان، ۴ هزار و ۳۲۸ کشته، ۱۲ هزار و ۲۲۷ زخمی و بیش از یک میلیون آواره برجای گذاشته است.
با وجود توافقهای آتشبس و ادامه روند مذاکرات، اسرائیل همچنان به حملات خود علیه لبنان ادامه داده است و عملیات گسترده تخریب منازل در جنوب این کشور را دنبال میکند.
همچنین این رژیم علاوه بر اشغال بخشهایی از خاک لبنان، همچنان سرزمینهای فلسطینی و مناطقی از سوریه را در اشغال دارد و از عقبنشینی از این مناطق خودداری میکند.