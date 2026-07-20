مجموعه مستند ۴۸ قسمتی با موضوع شهدای جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل که به سفارش بنیاد فرهنگی روایت فتح و سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید شده و برای پخش از شبکه‌های سیما آماده می‌شود.

عوامل اصلی تولید:

تهیه‌کننده: محسن طلایی

نویسنده و کارگردان: محمد عطایی

برنامه‌ریز و هماهنگی تولید: بهرام رضایی

مدیر تولید: علیرضا احمدی

این مجموعه با روایت زندگی، سیره، ایثار و رشادت شهدای جنگ ۱۲ روزه، تلاش دارد ابعاد انسانی، اعتقادی و حماسی این شهدا را از زبان خانواده‌ها، همرزمان و نزدیکان آنان به تصویر بکشد.

در مجموعه مستند «به وقت اذان»، زندگی و سیره دو تن از شهدای جنگ ۱۲ روزه از استان اصفهان روایت می‌شود:

- شهید غلامرضا سوادکوهی

- شهید میثم رضوان‌پور

این قسمت‌ها با روایت خانواده، دوستان، همرزمان و نزدیکان شهدا، به ابعاد مختلف زندگی، مجاهدت، روحیه ایثار و مسیر منتهی به شهادت این عزیزان می‌پردازد و تلاش می‌کند تصویری صمیمی و مستند از سبک زندگی و آرمان‌های آنان ارائه دهد.