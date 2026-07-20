نماینده پارلمان عراق: سیستم دفاعی کشور تقویت شود/ با تضعیف گروههای مقاومت مخالفیم

یک عضو فراکسیون «حقوق» در پارلمان عراق ضمن مخالفت با خلع سلاح مقاومت، تصمیم در این خصوص را در گروی داشتن یک سیستم دفاع هوایی واقعی در عراق دانست که از سرزمین و حریم هوایی آن در برابر هرگونه تجاوز خارجی محافظت کند.

جوان آنلاین: «مقداد الخفاجی»، عضو فراکسیون «حقوق» در پارلمان عراق، بر موضع سیاسی و قانونی قاطع این جریان سیاسی مبنی بر مخالفت با تلاش‌ها برای تضعیف نقش گروه‌های مقاومت و نیروهای بسیج مردمی (الحشد الشعبی) تحت پوشش «انحصار سلاح در دست دولت» تاکید و اعلام کرد که خلع سلاح منوط به دستیابی به حاکمیت ملی کامل و پایان دادن به همه اشکال اشغال است.

الخفاجی بیان کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از موضع قاطع فراکسیون حقوق حمایت می‌کنند. حفاظت از خاک عراق مستلزم تجهیز نیروها به سلاح‌های مدرن و رهایی از تصمیم‌گیری ملی از سلطه آمریکا است.

وی تاکید کرد: تنها زمانی که عراق به حاکمیت کامل دست یابد و به همه اشکال اشغال و دیکته‌های تحمیلی آمریکا بر عراق پایان دهد، مطمئن خواهیم بود و تنها در آن زمان می‌توانیم در مورد سازوکارهای جدید درباره سلاح‌های گروه‌های مقاومت بحث کنیم.

الخفاجی افزود: صحبت از تحویل سلاح تا زمانی که حاکمیت ملی به معنای واقعی کلمه مبتنی بر دور بودن تصمیمات سیاسی، اقتصادی و امنیتی از هرگونه دخالت خارجی آمریکا محقق نشود، نمی‌تواند واقع‌بینانه باشد.

او گفت: عراق هنوز تحت اشغال به اشکال مختلف، از جمله سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا است.

الخفاجی به آنچه در جریان «تجاوز صهیونیستی-آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران» رخ داد، اشاره و اعلام کرد: حریم هوایی عراق کاملاً نقض شد و مورد تجاوزهای متعدد قرار گرفت، و همچنین مواضع نیروهای بسیج مردمی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت و دهها شهید و زخمی برجای گذاشت.

او ضمن ابراز تعجب از مواضع دولت عراق، از عدم اتخاذ اقداماتی برای محافظت از کرامت شهروندان خود یا ابراز هرگونه محکومیت یا رد صریح این حملات، انتقاد کرد.

الخفاجی گفت: علی الزیدی نخست وزیر عراق در سفر اخیر به آمریکا به حملات توسط اشغالگران صهیونیستی-آمریکایی به مواضع نیروهای بسیج مردمی نپرداخت و هواپیماهای آمریکایی تا به امروز همچنان به نقض حریم هوایی عراق ادامه می‌دهند، بدون اینکه بازدارندگی در برابر آنها انجام شود.

این نماینده پارلمان عراق بار دیگر به نقش تاریخی نیروهای بسیج مردمی و گروه‌های مقاومت، اشاره و آنها را سپر واقعی در برابر داعش قلمداد کرد.

الخفاجی در پایان تاکید کرد که عراق هنوز به شدت به نیروهای کمکی برای حمایت از نیروهای امنیتی رسمی نیاز دارد.