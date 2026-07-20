نخست‌وزیر عراق دیروز(یکشنبه) به سفر پنج‌روزه خود به آمریکا پایان داد، سفری که از همان ابتدا در داخل عراق موافقان و مخالفانی داشت، با تمرکز بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، انرژی، مالی و امنیتی انجام شد و در جریان آن ده‌ها توافق و تفاهم‌نامه میان بغداد و واشنگتن به امضا رسید.

جوان آنلاین: علی‌الزیدی، نخست‌وزیر عراق در نخستین سفر خود پس از عهده داری این مسئولیت۲۳ تیر ۱۴۰۵ به آمریکا رفت؛ وی در این سفر رسمی پنج‌روزه به آمریکا، این کشور را یک شریک استراتژیک برای عراق دانست و گفت: بغداد برای عبور از چالش‌های اقتصادی و فناوری به شریکی راهبردی مانند واشنگتن نیاز دارد.

دیدارهای رسمی الزیدی با مقامات آمریکایی

نخست‌وزیر عراق در جریان این سفر در دیدار با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت که سفرش با هدف ایجاد همکاری اقتصادی مستحکم میان عراق و آمریکا انجام شده است.

وی در کاخ سفید با ترامپ دیدار و درباره ایجاد یک شراکت راهبردی اقتصادی گفت‌وگو کرد و با توماس باراک، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق نیز دیدار داشت.

نخست‌وزیر عراق در وزارت جنگ آمریکا نیز با مقام‌های این کشور درباره همکاری‌های امنیتی، نظامی و اطلاعاتی مذاکره کرد.

گفت وگو با وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره همکاری‌های مالی و اصلاح نظام بانکی عراق و همچنین دیدار با شماری از سفیران پیشین آمریکا در عراق درباره روابط دوجانبه از دیگر برنامه های الزیدی در این سفر بود.

نخست‌وزیر عراق همچنین با وزیر خارجه اردن در آمریکا نیز دیدار و دعوت رسمی عبدالله دوم، پادشاه این کشور برای سفر به امان را دریافت کرد.

تفاهم‌نامه و توافق‌نامه‌های امضا شده

در جریان این سفر، ۴۸ توافق‌نامه و تفاهم‌نامه در حوزه‌های نفت، صنعت، فناوری، مالی و سرمایه‌گذاری میان نهادهای دولتی و خصوصی عراق و شرکت‌های آمریکایی امضا شد.

همچنین با حمایت الزیدی، وزارت نفت عراق و طرف سوری تفاهم‌نامه‌ای برای احداث خط لوله صادرات نفت خام از طریق بنادر سوریه در دریای مدیترانه امضا کردند. الزیدی در این سفر همچنین با شماری از نمایندگان جامعه عراقی مقیم آمریکا، فعالان اقتصادی و دانشجویان عراقی مشغول به تحصیل در این کشور دیدار کرد.

بخشی از این توافقنامه‌ها و یادداشت تفاهم ها در زمینه همکاری و شراکت بین وزارتخانه‌های نفت و برق و شرکت‌های تابعه آنها و بقیه بخش‌های دولتی با شرکت های آمریکایی اکسون موبیل، کی‌بی‌آر، جی‌ای ورنووا، شل و هالیبرتون است. همچنین توافقنامه‌ای برای همکاری و ارایه خدمات بین استارلینک و کمیسیون رسانه و ارتباطات عراق و توافقنامه‌ای نیز برای همکاری با شرکت هالیبرتون امضا شد.

همچنین یادداشت تفاهمی بین شرکت فناوری کی‌لایت و بخش خصوصی عراق و یک یادداشت تفاهم نیز با شرکت پپسی‌کو به امضا رسید.

علاوه بر این یادداشت تفاهمی نیز با تعدادی از شرکت‌ها در زمینه احداث خطوط لوله انتقال نفت (عراق) به بندر بانیاس (سوریه) در دریای مدیترانه امضا شد. دو طرف همچنین توافقنامه‌های شراکت در زمینه آموزش امضا کردند. توافقنامه‌هایی نیز بین بخش خصوصی در زمینه تأمین و تولید دارو حاصل شد.

توافقنامه‌ها و یادداشت‌ تفاهم هایی نیز با شرکت های KBR و UOP و Polaris، انجمن مهندسان انرژی (AEE)، شرکت پیشروی PPTA در زمینه شبکه‌های الکترونیکی امضا شد. دو توافقنامه نیز با شرکت Frito Lay برای توسعه بخش کشاورزی و شراکت با شرکت‌های متخصص در زمینه‌های کشاورزی، تجاری و صنعتی امضا شد.

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق در خصوص این توافق ها گفت: توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم امضا شده با ایالات متحده، خلاصه‌ای از چشم‌انداز اقتصادی استراتژیک دولت را نشان می‌دهد و این نشان‌دهنده یک تغییر کیفی در ماهیت همکاری با ایالات متحده است.

وی افزود: توافق‌نامه‌ها با واشنگتن، روابط دوجانبه را به سطح اقتصادی استراتژیک بلندمدت ارتقا داده است و بر اساس جذب سرمایه‌گذاری‌های باکیفیت و انتقال تخصص و فناوری است.

هشدار نماینده پارلمان عراق درباره سلطه آمریکا و نیات شوم ترامپ

«محمد الحسناوی» عضو فراکسیون «حقوق» در پارلمان عراق نسبت به تلاش‌های آمریکا برای اعمال «قیمومیت غیرمستقیم» بر عراق در پی سفر علی الزیدی به واشنگتن هشدار داد و گفت که «این سفر حقایق تکان‌دهنده‌ای را مبنی بر نیت آمریکا به قرار دادن بغداد در معرض الگوی قیمومیت رایج در برخی از کشورهای منطقه آشکار کرد.»

او از چارچوب هماهنگی خواست تا سکوت را بشکند و موضعی قاطع و سریع در مورد اظهارات ترامپ، به ویژه پس از اعطای عنوان «رهبر خاورمیانه» به الزیدی، اعلام کند.

الحسناوی اظهار داشت: عناوینی که ترامپ به برخی از رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه اعطا می‌کند، تحولات چشمگیری را به همراه داشته است، زیرا این افراد به ابزاری برای اجرای برنامه‌ها و طرح های واشنگتن تبدیل شده‌اند.

وی اضافه کرد که ترامپ پیش از این در ستایش برخی از کشورهای خلیج فارس اغراق کرده بود، اما بعداً آنها را «گاو شیرده» توصیف کرد، که اشاره به چپاول میلیاردها دلار از آنهاست.

این نماینده پارلمان عراق گفت: نیت ترامپ از ابتدا روشن و آشکار بود و چارچوب هماهنگی که ظهور الزیدی را مهندسی و از آن حمایت کرد، مسئولیت کامل را بر عهده دارد.

منفعت‌طلبی آمریکا در عراق، الزیدی را در تنگنا قرار می‌دهد

«رزاق الحیدری» سیاستمدار عراقی نیز اظهار داشت که آمریکا به دنبال منافع اقتصادی و امنیتی خود در عراق و توجه نخست وزیر عراق به این موضوع و اجتناب از قرار دادن عراق در شرایط و تعهداتی که قادر به انجام آنها نیست، ضروری است.

وی تاکید کرد: موقعیت استراتژیک عراق در منطقه باعث می‌شود که آمریکا به دنبال تحقق اهداف و پروژه های خود در منطقه باشد. دولت باید متوجه اوضاع باشد و عراق را زیر بار محدودیت های طولانی مدت با طرف آمریکایی نبرد و جدای از آن از قرار دادن کشور زیر بار تعهدات سنگین پرهیز کند.

الحیدری بر اهمیت مشورت الزیدی با کارشناسان و مشاوران متخصص در سیاست خارجی، مسائل حقوقی و اقتصادی بین‌المللی، برای اطمینان از به خطر نیفتادن منافع عراق در این دوره حساس تاکید کرد.

الزیدی فاقد حمایت مردمی برای اجرای خواسته های واشنگتن

«ریاض المسعودی» نماینده پارلمان عراق هم گفت: نخست وزیر، فاقد یک فراکسیون پارلمانی قوی یا حمایت مردمی برای اجرای خواسته‌های آمریکا است و همین موضوع او را در موقعیت دشواری قرار می دهد به ویژه که شرایط به گونه ای است که رضایت بازیگران داخلی و خارجی در آن واحد را می طلبد.

وی افزود: الزیدی خود را در یک منطقه خاکستری بین خواسته‌های داخلی، قدرت‌های منطقه‌ای و ایالات متحده خواهد یافت. موفقیت الزیدی به دستیابی به تعادل سیاسی و اجتناب از انحراف از اجماع سیاسی بستگی دارد و تصمیم‌گیری‌های یکجانبه در مورد مسائل پیچیده می‌تواند موقعیت او را تضعیف کند.