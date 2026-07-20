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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰
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عبدالباری عطوان تحلیل کرد؛

حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن؛ نقطه تحولی مهم در نبرد تهران با واشنگتن

حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن؛ نقطه تحولی مهم در نبرد تهران با واشنگتن یک تحلیلگر معروف جهان عرب با اشاره به ضربات مهلک موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن آن را به هشت دلیل نقطه تحول مهمی در تجاوز آمریکا به ایران دانست و گفت این جنگ در حال ورود به یک مرحله جدید و بی‌سابقه‌ای است.

جوان آنلاین: «عبدالباری عطوان» تحلیلگر معروف امور بین‌الملل در مطلبی در روزنامه رای الیوم با اشاره به تحولات میان ایران و آمریکا سوالات مهمی را مطرح کرده است و از جمله، چرا حمله موشکی ایران به پایگاههای آمریکایی در اردن نقطه تحول مهمی به شمار می‌آید؟ دلایلی که تایید کننده و گواه این واقعیت و تسریع شکست آمریکاست، کدامند؟

ورود جنگ علیه ایران به مرحله جدید و بی سابقه

حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن، نقطه عطفی مهم در جنگ تقریباً پنج ماهه علیه ایران است و به دلایل مختلفی که در زیر به آن اشاره می‌شود، آن را وارد مرحله‌ای جدید و بی‌سابقه‌ای می‌کند.

اول: موشک‌های ایرانی با دقت به اهداف خود اصابت کردند و موجب کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن نظامی سوم و نیز زخمی شدن دهها نظامی دیگر شدند.

دوم: سپاه پاسداران ایران ظرف چهار روز، ۵ حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا انجام داد که تا بندر عقبه و فرودگاه آن در جنوب امتداد داشت و آژیرهای خطر را در چندین محل در اردن به صدا درآورد.

سوم: این حملات موشکی ایران، برخلاف اکثر حملات قبلی که با هدف حمله به عمق فلسطین اشغالی انجام می‌شد، نشان داد که اردن به یک هدف و نه صرفاً یک نقطه عبور حملات، تبدیل شده است.

چهارم: این حملات نشان داد که سپاه پاسداران ایران که موشک‌های بالستیک مافوق صوت خود را شلیک کرده بود، در توسعه و افزایش دقت خود موفق بوده و آنها را قادر ساخته است تا به دفاع هوایی آمریکا نفوذ کرده و به اهداف خود در عمق این پایگاه‌ها برسند. این امر نگرانی‌هایی را در میان فرماندهان ارشد ارتش آمریکا ایجاد کرد.

پنجم: این موشک‌های ایرانی تمام تلاش‌های اردن برای انکار وجود این پایگاه‌ها در خاک خود را که تحت محرمانه بودن کامل و بدون بحث یا تایید پارلمان منتخب، ساخته شده بودند، بی اثر گذاشت.

مقدمات ورود به مرحله دوم جنگ

ششم: اطلاعات فاش شده از منابع آمریکایی تایید می‌کند که این حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن، مقدمه‌ای برای مرحله دوم جنگ است، یعنی هدف قرار دادن عمق اسرائیل، چه با موشک یا حمله زمینی از طریق مرز اردن و عراق، یا از جنوب سوریه، یا حمله دریایی از طریق خلیج عقبه و بندر ام الرشراش (ایلات)، که یکی از مهمترین اهداف محسوب می‌شود.

هفتم: حملات موشکی و پهپادی ایران به نیروگاه‌ها و آب شیرین‌کن‌ها در کویت و بحرین، در پاسخ به حملات آمریکا به زیرساخت‌های ایران، پل‌های غیرنظامی و خطوط راه‌آهن، مقام های اردن را نگران کرده است، به ویژه از آنجایی که این کشور -از نظر حملاتی که به آن می‌شود- اکنون در دسته کشورهای خلیج فارس قرار گرفته است، به این معنی که زیرساخت‌های آن نیز از حملات مشابه مستثنی نیست.

عطوان نوشت: مهم ترین پیامد این حمله موشکی ایران به اردن و کشته شدن دو سرباز آمریکایی در پایگاه‌های آن، رسیدن تابوت‌های سربازان کشته شده آمریکایی به خانه است که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مورد استقبال قرار می گیرند، که این جنگ را به دستور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در جنگی که اساساً صرفاً اسرائیلی است، آغاز کرد.

وی بیان کرد: آمریکا در هیچ جنگی در خاورمیانه، به ویژه در عراق و افغانستان، پیروز نشده است و دلیل اصلی پذیرش شکست و سپس خروج نیروهایش به حداقل رساندن تلفات سربازانش بود.

آمریکا در آستانه شکستی دیگر در خاورمیانه

این تحلیلگر آورده است: به نظر می‌رسد که آمریکا به سمت شکست بزرگ مشابهی، این بار در ایران پیش می‌رود. فرماندهی نظامی آمریکا رسماً مرگ ۱۶ سرباز آمریکایی و زخمی شدن ۴۲۷ نفر دیگر را تاکنون در جنگ ایران تایید کرده است. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که تعداد واقعی کشته‌شدگان و زخمی‌ها بسیار بیشتر است.

عطوان در پایان نوشت: مخالفت مردم آمریکا با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران با ورود اولین دسته از تابوت‌های سربازان کشته‌شده آمریکایی، همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت و کالاها در ایالات متحده، رو به افزایش است. روزهای ریاست جمهوری ترامپ به شماره افتاده و محدود است و نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در اوایل نوامبر ممکن است آغاز شمارش معکوس برای عزل و چه بسا محاکمه او باشد. زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.

برچسب ها: عبدالباری عطوان ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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