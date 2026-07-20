روسیه: آمریکا حمله به تاسیسات اتمی ایران را متوقف کند 

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از اعلام حمله ارتش متجاوز آمریکایی به سایت هستهای دارخووین در استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران تصریح کرد: «ما امیدواریم که آژانس بینالمللی انرژی اتمی که اقتدار و اعتبار خود را عملاً در برابر کسانی که تأسیسات هستهای ایران را هدف قرار داده و بمباران میکنند، به خطر انداخته است، گامهای ملموس و فوری برای توقف این هرجومرج بردارد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین خاطرنشان کرد که حق مشروع ایران برای توسعه و استفاده از انرژی هستهای در مصارف صلحآمیز نباید مورد حملات خارجی قرار گیرد.
زاخارووا افزود: «نباید در مورد اقدام کشورها (از جمله ایران) در استفاده از حق مشروع خود برای توسعه و استفاده از انرژی هستهای جهت مقاصد صلحآمیز بر اساس مفاد پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای تردید کرد و نباید این حق تحت حملات خارجی قرار گیرد.»
ارتش تروریستی آمریکا طی جنگ های اخیر حملات متعددی را علیه تأسیسات هستهای ایران انجام داده است که مغایر با عرف و منشورهای بین المللی است. مهم ترین این حملات، حمله به سایتهای فردو، نطنز و اصفهان در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ بود که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در ابتدا آن را «بسیار موفقیتآمیز» توصیف کرده و مدعی شد که ذخایر اورانیوم ایران در این حمله به کلی از بین رفته است، دروغی که بارها توسط رسانه های آمریکایی مورد انتقاد و تمسخر قرار گرفت.
سازمان انرژی اتمی ایران نیز با صدور بیانیهای در پی حملات دیروز آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به «بیتفاوتی» و «همسویی» با حملات به تأسیسات هستهای خود متهم کرده و گفت که این سایتها بر اساس توافقنامه پادمان و پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، تحت نظارت مستمر آژانس قرار دارند.