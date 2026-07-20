عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: آمریکا به توافقات پایبند نیست و این در بیش از یک جنگ ثابت شده است. منطقه به دلیل تجاوز به ایران و محاصره یمن به سمت انفجار بزرگی پیش می‌رود.

جوان آنلاین: عبدالله النعمی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، به المیادین گفت: آمریکا به توافقات پایبند نیست و این در بیش از یک جنگ ثابت شده است. منطقه به دلیل تجاوز به ایران و محاصره یمن به سمت انفجار بزرگی پیش می‌رود.

وی تاکید کرد: اگر منطقه منفجر شود و جنگ آغاز شود، بزرگترین بازنده آمریکا خواهد بود. اسرائیل با زیرکی توانسته آمریکا را به جنگ علیه ایران بکشاند.

النعمی بیان کرد: عربستان سعودی پر از اهداف ارزشمند و قابل توجه است و در دسترس و تیررس نیروهای مسلح یمن قرار دارد. ما آماده‌ایم تا بالاترین تاوان را برای لغو محاصره بپردازیم. منطقه در آستانه انفجار است و عربستان سعودی این را می‌داند.

وی افزود: یمن در حال بررسی گزینه‌های خود است و اگر آمریکا به همراه عربستان علیه یمن وارد جنگ شود در مخمصه گرفتار خواهند شد. مسیر با محور مقاومت با هماهنگی کامل در حال انجام است و نبرد یکی است.

النعمی گفت: فرودگاه صنعا پذیرای پروازهای همه کشورها خواهد بود و هرگونه اقدامی از سوی عربستان سعودی منطقه را شعله ‌ور خواهد کرد. هرگونه اقدامی از سوی عربستان سعودی به هر پروازی به فرودگاه صنعا یا از آن، با پاسخ گسترده روبرو خواهد شد.

وی تاکید کرد: عربستان سعودی پیشنهادهایی به ما داده است، مانند دریافت امتیازات مالی یا گسترش جنبش انصارالله در جغرافیای یمن. ما دست بسته نخواهیم ماند و راهکارهای زیادی وجود دارد.