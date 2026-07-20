وزیر خارجه آمریکا همزمان با تداوم حملات علیه ایران از دیپلماسی گفت

جوان آنلاین: «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در حاشیه سفر خود به فیلیپین برای شرکت در اجلاس آسه‌آن، در چرخشی آشکار و در عین حال متناقض، مدعی آمادگی واشنگتن برای دیپلماسی با ایران شد.

وی ادعا کرد که آمریکا همواره برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک آمادگی داشته و همچنان این مسیر را پیگیری می‌کند.

روبیو در حالی که با ادبیاتی تهدیدآمیز از وضعیت اقتصادی ایران سخن می‌گفت، ایران را به شلیک موشک و پهپاد متهم کرد.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که آمریکا با نقض آشکار تفاهم‌نامه «اسلام‌آباد»، نهمین شب پیاپی حملات نظامی خود را علیه مراکز نظامی و زیرساختی ایران انجام داده است.

ستاد فرماندهی تروریستی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز با تأیید تداوم این تجاوزات، مدعی هدف قرار دادن مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، تأسیسات نظارت ساحلی و شبکه‌های ارتباطی ایران شده است.