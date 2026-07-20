جوان آنلاین: «باسم نعیم» از مقامات ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی، این موفقیت ورزشی را به ملت فلسطین و تمامی حامیان آرمان قدس شریف تبریک گفت.
وی در پیامی با تأکید بر بازتابهای سیاسی و اجتماعی این رویداد تصریح کرد: «شادی مردم فلسطین از این پیروزی پیام روشنی دارد؛ حتی اگر تنها دستاورد این رویداد، به خشم آوردن صهیونیستها و همدستان آنان باشد، همین برای ما کافی است.»
این اظهارات که بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشته، نمادی از انزجار عمیق فلسطینیان از سیاستهای رژیم صهیونیستی و نشاندهنده همراهی افکار عمومی جهانی با آرمانهای مقاومت در رویدادهای مختلف بینالمللی است.