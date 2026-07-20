جوان آنلاین: در ادامه زنجیره جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین، شهرکنشینان مسلح با همراهی و پشتیبانی ارتش رژیم اشغالگر قدس به روستای «دیر جریر» در شمال رامالله یورش بردند.
وزارت بهداشت فلسطین در بیانیهای اعلام کرد که در این حمله وحشیانه، دو شهروند فلسطینی به نامهای «عوده عبدالرحیم عوده» (۵۳ ساله) و «احمد عادل رشید ابو مخخو» (۲۶ ساله) به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند. گزارشها حاکی از آن است که در این حمله تعدادی دیگر نیز به شدت زخمی شدهاند.
شاهدان عینی تأکید کردند که شهرکنشینان با چراغ سبز ارتش، خانهها و دامداریهای روستاییان را تفتیش و به ساکنان حمله کردند. اوج وقاحت این جنایت زمانی آشکار شد که نظامیان صهیونیست برای ممانعت از امدادرسانی، به آمبولانسهایی که در حال انتقال مجروحان بودند، آتش گشودند.
این اقدامات تروریستی که بخشی از الگوی گسترده حملات شهرکنشینان مسلح در سراسر کرانه باختری است، شامل ضربوشتم، آتشسوزی عمدی مزارع و شلیک مستقیم به فلسطینیان است.
در گزارشهای تکمیلی نیز آمده است که در منطقه «خلات غنیمات» نیز گروهی از شهرکنشینان با چوب و چماق به خانههای مردم حمله کرده و یک مرد مسن را به شدت مجروح کردند.
این تحرکات نشاندهنده تداوم سیاستهای آپارتاید و تلاش رژیم صهیونیستی برای ارعاب و کوچاندن اجباری فلسطینیان از سرزمینهای مادریشان است.