اذعان مقامات کویتی به خسارت به تاسیسات غیرنظامی بر اثر حملات ایران

جوان آنلاین: سعید العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، در بیانیهای مدعی شد: «از سپیده دم امروز(یکشنبه)، نیروهای مسلح موشکهای بالستیک و پهپادهای متخاصم را در حریم هوایی کویت شناسایی کردهاند و آنها را رهگیری و با آنها مقابله کردهاند.»
العطوان ادعا کرد: «حملات ایران همچنان تأسیسات غیرنظامی و حیاتی این کشور را هدف قرار میدهد.»
وی مدعی شد: «این حملات تأسیسات متعلق به وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر را هدف قرار داد که به آتشسوزی و خسارات قابل توجه به تعدادی از تاسیسات حیاتی آن منجر شد.»
پیش از این ، وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت در روز جمعه اعلام کرد که یکی از نیروگاههای آب شیرینکن برق و آب آن مورد حمله قرار گرفته و منجر به آتشسوزی و خسارت به تعداد زیادی از واحدهای تولید برق شده است.
تهران بارها هشدار داده است که هرگونه اقدام خصمانه از مبدأ کشورهای میزبان پایگاههای آمریکایی، با پاسخ پشیمانکننده مواجه خواهد شد.