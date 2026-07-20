سفارت آمریکا به اتباع خود هشدار امنیتی داد

در سایه افزایش ناامنی‌ها در منطقه، سفارت آمریکا در منامه با صدور یک هشدار امنیتی از اتباع خود خواست هوشیاری کامل داشته باشند و دستورالعمل‌های مقامات محلی را رعایت کنند.

جوان آنلاین: سفارت ایالات متحده در منامه طی اطلاعیه‌ای رسمی، از کلیه شهروندان آمریکایی حاضر در بحرین خواست تا با توجه به شرایط بی‌ثبات منطقه، سطح هوشیاری امنیتی خود را به حداکثر برسانند.

در این هشدار از اتباع آمریکایی خواسته شده تا ضمن حفظ آمادگی، دستورالعمل‌های مقامات محلی را به دقت رعایت کرده و از حضور در مکان‌های پرخطر پرهیز کنند.

صدور این هشدار که نشان‌دهنده عمق ناامنی برای واشنگتن و متحدانش در منطقه است، در حالی صورت می‌گیرد که طی روزهای اخیر، مراکز استقرار نظامیان آمریکایی و کشورهای حامی سیاست‌های آنان در غرب آسیا هدف حملات متعددی قرار گرفته‌اند.

بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند این وضعیت، نتیجه مستقیم سیاست‌های جنگ‌طلبانه و مداخلات نظامی آمریکا در منطقه است که اکنون گریبانگیر خود و کشورهای همراه با آن‌ها شده و امنیت آنان را به مخاطره انداخته است.