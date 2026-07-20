کد خبر: 1369749
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۶
البرز » اجتماعي
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز :

میزان فرونشست زمین در استان البرز ۹۰ برابر استاندارد جهانی است

میزان فرونشست زمین در استان البرز ۹۰ برابر استاندارد جهانی است مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز گفت: در برخی مناطق غرب استان البرز میزان فرونشست سالانه به ۲۸ سانتی‌متر رسیده است؛ در حالی که استاندارد قابل قبول در کشورهای توسعه‌یافته تنها چهار میلی‌متر در سال است. یعنی نرخ فرونشست در این مناطق حدود ۹۰ برابر استاندارد جهانی است.
داوود نجفیان در آیین اختتامیه طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) که در شرکت آب منطقه‌ای و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش البرز برگزار شد، ضمن قدردانی از اداره‌کل آموزش و پرورش استان البرز و مجریان طرح، اظهار کرد: بنیان اصلی اجرای این برنامه بر عهده آموزش و پرورش است و خوشبختانه در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور، طرح داناب در البرز با کیفیت مطلوب، اشتیاق و همراهی خوب فرهنگیان اجرا شده است. بخش عمده موفقیت این طرح مرهون تلاش همکاران آموزش و پرورش و همچنین کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای است که طی سه سال گذشته اجرای مستمر آن را دنبال کرده‌اند.
وی با بیان اینکه مخاطبان اصلی این طرح دانش‌آموزان هستند، افزود: امسال حدود ۸۰ هزار دانش‌آموز البرزی تحت پوشش آموزش‌های طرح داناب قرار گرفته‌اند و هدف این است که این دانش‌آموزان به عنوان سفیران آب، پیام مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آبی را به خانواده‌ها و جامعه منتقل کنند.
نجفیان، ادامه داد: در شرایط فعلی دیگر نمی‌توان انتظار داشت که با تزریق اعتبار، اجرای پروژه‌های عمرانی، ساخت سد، انتقال آب یا حفر چاه بتواند بحران آب را برطرف کرد، زیرا تقریباً تمام ظرفیت منابع آبی کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
برداشت از منابع آب بسیار فراتر از استاندارد جهانی است
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به شاخص‌های جهانی بهره‌برداری از منابع آب گفت: استانداردهای بین‌المللی تأکید می‌کنند که حداکثر ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر باید مورد استفاده قرار گیرد تا پایداری منابع حفظ شود، اما متأسفانه در ایران نه تنها همه منابع آب سطحی مورد استفاده قرار گرفته، بلکه برداشت از آب‌های زیرزمینی نیز به شدت افزایش یافته و عملاً بیش از ظرفیت مجاز از منابع آبی کشور برداشت می‌شود.
وی افزود: این وضعیت تقریباً در هیچ نقطه‌ای از دنیا، حتی در کشورهای خشک، مشاهده نمی‌شود که تمامی ظرفیت منابع آبی برای مصارف مختلف به کار گرفته شود.
مصرف آب در البرز دو برابر استاندارد جهانی است
نجفیان با اشاره به الگوی مصرف آب در کشور اظهار کرد: در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی که با کمبود آب مواجه نیستند، سرانه مصرف آب شرب کمتر از ۱۲۰ لیتر در شبانه‌روز است، اما در استان البرز این میزان به حدود ۲۲۰ تا ۲۴۰ لیتر در شبانه‌روز می‌رسد؛ یعنی تقریباً دو برابر متوسط جهانی و نزدیک به سه برابر بسیاری از کشورهایی که حتی بحران آب ندارند.
وی ادامه داد: برخلاف متوسط کشور که حدود شش درصد منابع آب در بخش شرب مصرف می‌شود، این رقم در البرز حدود ۳۳ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که تمرکز و بارگذاری جمعیت در استان البرز بسیار فراتر از ظرفیت طبیعی آن است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز با انتقاد از روند توسعه در استان گفت: توسعه بی‌رویه جمعیت، صنایع و ساخت‌وساز در جغرافیای محدود البرز نتیجه تصمیمات اشتباه در مدیریت سرزمین است. این استان ظرفیت مشخصی دارد، اما همچنان توسعه در بخش‌های مختلف ادامه دارد؛ در حالی که منابع آب دیگر پاسخگوی این روند نیست.
همه دشت‌های البرز ممنوعه هستند
نجفیان با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی استان اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد آب مورد نیاز البرز از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود و تمامی دشت‌های استان در وضعیت ممنوعه قرار دارند.
مدیرعامل آب‌منطقه‌ای البرز: میزان فرونشست زمین در استان ۹۰ برابر استاندارد جهانی است!وی برای تشریح وضعیت افت منابع آب گفت: در گذشته در برخی مناطق استان با حفاری چاه در عمق هشت تا ۱۲ متر به آب فراوان می‌رسیدند، اما امروز برای دستیابی به حدود پنج لیتر آب باید تا عمق ۳۰۰ متری زمین حفاری شود.
 
برچسب ها: البرز ، کرج ، آب وفاضلاب
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