ضرورت مشارکت مردم در مدیریت شهری کرج

امیر رضیان اظهار کرد: مشارکت فعال مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری میشود و کمک میکند برنامهها با نیازهای واقعی شهروندان هماهنگتر باشد. این همراهی حس تعلق و مسئولیتپذیری نسبت به محیط زندگی را تقویت میکند و اعتماد عمومی را بالا میبرد.
وی با اشاره به گستره وظایف سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، افزود: توسعه، نگهداری و نظارت بر فضای سبز و پارکها، تبلیغات محیطی، اکران طرحهای ملی و مذهبی، رفع زوائد بصری، ارتقای مبلمان شهری، جانمایی اِلمانهای هویتی و نقاشی دیواری تنها بخشی از ماموریتهای این سازمان است و طبیعی خواهد بود که انتظار شهروندان گسترده باشد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: دامنه فعالیتهای این سازمان پس از ادغام دو سازمان پارکها و زیباسازی سابق، به دلیل گستره خدمات به شهروندان و همچنین لزوم رسیدگی و نظارت بر آنها در مناطق ۱۰ گانه نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری شهروندان است.
رضیان، با اشاره به اینکه سهولت دسترسی و امکان ارتباط مستقیم و بدون واسطه برای دریافت شکایات و پیشنهادهای شهروندی بیش از گذشته میسر شده، گفت: تمامی درخواستها در کوتاهترین زمان بررسی، کارشناسی و نتیجه به شهروندان اطلاع داده میشود.
به گفته وی، علاوه بر ملاقات حضوری سه شنبهها، ارتباط از طریق پرتال park.karaj.ir، سامانه ۱۳۷ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۱۴۷ همچنین شماره ۰۹۹۱۲۵۸۲۳۳۹ پل ارتباطی مستقیم و بیواسطه با سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از طریق پیامک به صورت شبانهروزی در دسترس شهروندان است.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج بیان داشت: تمام اقدامات مدیریت شهری با هدف خدمت صادقانه به شهروندان به عنوان صاحبان اصلی شهر انجام میشود و از اصحاب رسانه، انجمنهای دوستدار محیط زیست و گروههای مردم نهاد دعوت می کنم با اطلاع رسانی مشکلات و ارائه پیشنهادها، یاریگر مدیریت شهری باشند تا بتوانیم با همکاری هم شهری سبزتر و زیباتر بسازیم.