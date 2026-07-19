حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به یک نقطه در اطراف شهر آبادان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0648\u0644\u06cc \u0627\u0644\u0644\u0647 \u062d\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f: \u06cc\u06a9 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u0634\u0647\u0631 \u0622\u0628\u0627\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.