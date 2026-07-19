شمار مصدومان حملات هوایی آمریکا به ۵۱۷ نفر رسید

جوان آنلاین: حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، با انتشار پیامی اعلام کرد: تا ساعت ۷ صبح روز ۲۸ تیرماه، حملات هوایی آمریکا به مناطق مختلف کشور منجر به مصدومیت ۵۱۷ نفر و شهادت بیش از ۵۰ هموطن شده است.

وی افزود: در میان مجروحان این حملات، ۳۵ زن و ۱۹ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال حضور دارند. همچنین در بین شهدا نیز ۵ زن و ۲ نفر از افراد زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند.

کرمانپور تصریح کرد: ۴۶۸ نفر از مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد: در حال حاضر ۳۳ نفر از مصدومان در مراکز درمانی بستری هستند و نیازمند دعای مردم هستند.