جوان آنلاین: اردبیل به دلیل دارابودن آب‌وهوای معتدل کوهستانی، یکی از استان‌های مستعد در زمینه کشاورزی و دامپروری است، این در حالی است که در سال‌های اخیر در زمینه آبزی‌پروری نیز گام‌های خوبی را برداشته است، به‌طوری که در حال حاضر یکی از قطب‌های پرورش ماهیان سردآبی است. حالا به گفته فرماندار اردبیل، قرار است نخستین شهرک شیلات شمال‌غرب کشور در اوایل مردادماه در روستای تازه‌کند شریف‌آباد این شهرستان آغاز شود؛ موضوعی که می‌تواند این استان را به یکی از قطب‌های مهم آبزی‌پروری کشور تبدیل کند.



استان اردبیل به دلیل دارا بودن آب‌وهوای معتدل کوهستانی، یکی از مهم‌ترین قطب‌های محصولات کشاورزی است و گواه این مدعا نیز تولید ۵۸۰ هزار تن گندم، ۸۵۰ هزار تن سیب‌زمینی و ۴۵۰ هزار تن انواع محصولات باغی است.

علاوه بر آن، این استان رتبه اول تولید عدس، بذر چغندرقند و ذرت بذری، رتبه دوم تولید سیب‌زمینی و رتبه چهارم تولید عسل و کلزا را در کشور دارد.

اردبیل همچنین با حدود ۴ میلیون واحد دامی و تولید ۵۰ هزار تن گوشت مرغ در سال، در ردیف ۱۰ استان برتر کشور در زمینه تولیدات دامی قرار دارد.

این موفقیت‌ها در حالی است که اردبیل در زمینه تولید ماهیان سردآبی در سال‌های اخیر گام‌های خوبی را برداشته است، به‌طوری که طبق آمار جهاد کشاورزی، این استان با تولید سالانه بیش از ۱۵ هزار تن انواع آبزیان، سهم قابل توجهی در سبد پروتئین کشور دارد و حالا با تکیه بر توسعه مزارع پرورش ماهی و حمایت‌های دولتی در تلاش است تا این رقم را تا اواخر سال جاری به ۱۷ هزار تن افزایش دهد.

این شرایط موجب شده تا در حال حاضر ۴۰ درصد جمعیت شاغل استان اردبیل در بخش کشاورزی فعالیت کنند.

احداث نخستین شهرک شیلات شمال‌غرب کشور

شرایط خوب بارش‌ها، وجود رودخانه‌ها و منابع آبی در اردبیل موجب شده تا این استان به یکی از قطب‌های آبزی‌پروری، خصوصاً ماهیان سردآبی تبدیل شود.

در حال حاضر بیشترین سهم تولید آبزیان در استان مربوط به ماهی قزل‌آلاست و ۶۰ درصد تولیدات متعلق به ماهیان سردآبی است که با کیفیت بالا و در شرایط زیست‌محیطی مناسب پرورش داده می‌شود.

آمار‌ها نشان می‌دهد سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۷۵ تن انواع محصولات شیلاتی و آبزیان در این استان تولید شد که با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر منابع آب و با ادامه فعالیت بی‌وقفه مزارع موجود در استان، امسال این میزان به ۱۷ هزار تن می‌رسد.

این موفقیت در حالی است که مرکز تکثیر آبزیان اردبیل که مجوز تولید ۵ میلیون قطعه قزل‌آلای رنگین‌کمان تخم چشم‌زده در سال را دارد، به واسطه کیفیت مناسب منبع آبی و به‌کارگیری کارشناسان فنی باتجربه، این میزان در استان از سال قبل تاکنون با جهش ۴۰ درصدی به هفت میلیون عدد رسیده است.

فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، در جلسه بررسی راه‌اندازی شهرک کشاورزی این شهرستان، با اشاره به احداث و راه‌اندازی نخستین شهرک شیلات شمال‌غرب کشور در این خصوص می‌گوید: «مطالعات ساخت نخستین شهرک شیلات شمال‌غرب کشور در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار در روستای تازه‌کند شریف‌آباد تدوین شده و عملیات اجرایی آن اوایل مردادماه آغاز خواهد شد.»

وی می‌افزاید: «این شهرک با محوریت پرورش آبزیان، راه‌اندازی آکواریوم و توسعه ظرفیت‌های گردشگری طراحی شده است و می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.»

شهرک شیلات بخشی از طرح جامع شهرک کشاورزی روستای تازه‌کند شریف‌آباد است که در گستره‌ای حدود ۱۶۰هکتار پیش‌بینی شده و شهرک گلخانه‌ای مدرن و واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی را نیز دربرمی‌گیرد که حدود هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای آن پیش‌بینی شده است.