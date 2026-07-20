جوان آنلاین: در حال حاضر جوانی جمعیت به یکی از محورهای اصلی برنامهریزی استانها برای حمایت از خانوادهها تبدیل شده است. در این میان، تأمین زمین برای خانوارهای مشمول، یکی از مهمترین ابزارهای اجرایی این سیاست به شمار میرود؛ اقدامی که هم بار اقتصادی خانوادهها را کاهش میدهد و هم میتواند انگیزهای برای تقویت بنیان جمعیتی کشور باشد. در آذربایجان شرقی نیز اجرای این قانون وارد مرحله عملیاتی شده و تاکنون برای ۲ هزار و ۳۶۳ خانوار، تخصیص واقعی زمین انجام شده است؛ رقمی که از این میان، هزار و ۹۷۲ مورد آن در سامانه ثبت شده و نشان میدهد روند اجرایی طرح، از مرحله ثبتنام عبور کرده و به تحویل در میدان نزدیک شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی از پیشرفت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان خبر داده و گفته است: تاکنون ۲۷ هزار و ۲۵۳ خانوار در این طرح ثبتنام کردهاند. به گفته بابک نجفیان، از این تعداد، ۱۱ هزار و ۶۴۴ خانوار تأیید نهایی شدهاند و برای ۲ هزار و ۳۶۳ خانوار نیز تخصیص واقعی زمین صورت گرفته است؛ ضمن اینکه هزار و ۹۷۲ مورد از این واگذاریها در سامانه رسمی ثبت شده است.
این آمار نشان میدهد اگرچه مسیر اجرای قانون در استان آغاز شده، اما فاصله میان تعداد ثبتنامکنندگان و خانوارهایی که زمین دریافت کردهاند، همچنان قابل توجه است؛ موضوعی که بیش از هر چیز به محدودیت تأمین زمین، بهویژه در شهرهای پرجمعیت، بازمیگردد.
بابک نجفیان با اشاره به شرایط خاص تبریز گفته است به دلیل آنکه جمعیت این شهر بیش از ۵۰۰ هزار نفر است، بر اساس قانون امکان واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در خود تبریز وجود ندارد. به همین دلیل، بخشی از تقاضای متقاضیان به شهر جدید سهند هدایت میشود. با این حال، او تصریح کرده که در سهند نیز محدودیتهایی برای تأمین زمین وجود دارد و به همین دلیل، برنامه توسعه ویلایی در فاز پنج این شهر در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی، برای تأمین اراضی مورد نیاز این طرح، دو مسیر اصلی در حال پیگیری است؛ یا باید اراضی با کاربری مسکونی به محدودهها الحاق شود یا از طریق توافق با مالکان، زمین مورد نیاز فراهم شود. او همچنین از در دست اجرابودن آمادهسازی اراضی در سهند و نیز ۱۰ هکتار زمین در شهرهای بستانآباد و شبستر خبر داده و افزوده است که در دیگر شهرهای استان نیز طرحهای آمادهسازی در حال انجام است و برخی از آنها به مراحل نهایی رسیدهاند.
گره اصلی در تبریز
بخش مهمی از چالش اجرای قانون جوانی جمعیت در آذربایجان شرقی، به تبریز بازمیگردد؛ شهری که هم بیشترین حجم تقاضا را دارد و هم از نظر قانونی امکان واگذاری مستقیم زمین در آن فراهم نیست. نجفیان با تأکید بر همین مسئله گفته است عمده مشکل استان در حوزه تأمین زمین، مربوط به تبریز است و به همین علت، بخشی از متقاضیان به روستاهای اطراف، شهرهای همجوار و شهر جدید سهند هدایت میشوند.
او در ادامه به برخی اقدامات انجامشده در دیگر نقاط استان نیز اشاره کرده و گفته است در شهرستان عجبشیر برای ۹۰ خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت، قطعه زمین اختصاص یافته و در شهرستان بناب نیز دیگر تقاضایی در این قالب باقی نمانده است. همچنین در روستای چاوان، اراضی ملی در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته تا از این ظرفیت برای تأمین زمین متقاضیان استفاده شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۰ درصد از افراد دارای تأیید نهایی، زمین دریافت کردهاند، ابراز امیدواری کرده است که تا پایان سال، روند تخصیص زمین با شتاب بیشتری ادامه یابد. او گفته است مجموعه راه و شهرسازی استان تلاش میکند از همه ظرفیتهای موجود برای الحاق اراضی و تأمین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت استفاده کند.
نجفیان همچنین درباره شیوه واگذاری زمین توضیح داده است که به خانوادههای دارای سه فرزند، زمین با دریافت قیمت تمامشده آمادهسازی واگذار میشود تا خودشان برای ساخت واحد مسکونی اقدام کنند. در مقابل، خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر، زمین را بهصورت رایگان دریافت میکنند و مسئولیت ساخت بر عهده خود متقاضیان خواهد بود. به گفته او، وظیفه اداره کل راه و شهرسازی در این فرآیند، صرفاً تخصیص زمین است و نظارتی بر مرحله ساختوساز انجام نمیشود.
با این حال، آنچه از مجموع این آمار و اظهارات برمیآید، این است که اجرای قانون جوانی جمعیت در آذربایجان شرقی، اگرچه وارد فاز عملیاتی شده، اما موفقیت نهایی آن همچنان به حل مسئله تأمین زمین، بهویژه در تبریز و شهرهای پیرامونی، گره خورده است؛ گرهای که باز شدن آن میتواند سرعت حمایت عملی از خانوادهها را به شکل محسوسی افزایش دهد.