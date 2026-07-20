کد خبر: 1369607
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۰۲:۴۰
تاریخ » اخبار کلی
«مروری بر سلطنت پیامبران و جغرافیای حرکت آنان» در آیینه یک پژوهش نوانتشار 

«انسان ده‌هزارساله» بازخوانی ناگفته‌های تاریخ 

«انسان ده‌هزارساله» بازخوانی ناگفته‌های تاریخ  اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همان‌گونه که در عنوان خویش آورده است، «مروری بر سلطنت پیامبران و جغرافیای حرکت آنان» را در دستور تحقیق خود قرار داده است
سمانه صادقی 

جوان آنلاین: اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همان‌گونه که در عنوان خویش آورده است، «مروری بر سلطنت پیامبران و جغرافیای حرکت آنان» را در دستور تحقیق خود قرار داده است. این پژوهش با استناد به داده‌های معقول و منقول دینی سعی دارد تا در باب رسالت و حکومت پیامبران نکاتی بدیع را عرضه کند. این بررسی از سوی حجت‌الاسلام ایوب سلحشورنیا انجام شده و انتشارات واژه‌پرداز اندیشه، آن را روانه بازار کتاب ساخته است. تارنمای طاقچه در باب مضمون و محتوای این تتبع به نکات پی‌آمده اشارت برده است: «کتاب انسان ده‌هزارساله، اثری تاریخی پیرامون زندگی انبیای الهی است که هر کدام در سرزمین و روزگاری مبعوث شدند و برای تبلیغ فرامین الهی، مخلصانه جهاد کردند. این سلسله با اولین بشری که خداوند از خاک خلق نمود، یعنی حضرت آدم (ع) آغاز شد و با رسول ختمی‌مرتبت محمدبن‌عبدالله (ص) که کامل‌ترین دین را برای انسان به ارمغان آورد، به پایان رسید. خداوند متعال بسیاری از معارف دین خود را، با بیان سرگذشت انبیای الهی در قرآن ذکر کرده است و با شرح رسالت هر کدام و برخورد اقوام پیشین با این رسولان، مردم هر عصر را برای انتخاب مسیر حق و باطل و دام‌هایی که شیطان برایشان پهن کرده، آگاه نموده است. در این اثر پژوهشی حجت‌الاسلام ایوب سلحشورنیا نویسنده کتاب، با قلمی ساده و با استناد به کتب روایی، سرگذشت برجسته‌ترین پیامبران الهی را شرح داده و مختصری از زندگی شخصی، شیوه رسالت، زمان و مکان زندگی و چگونگی ارتحال‌شان را نیز به بسط و تبیین نشسته است. همت نویسنده بر آن بوده است که از پرداختن به مباحث مبهم و مشکوکی که سند معتبری بر آن نبوده، بپرهیزد و مواردی از زندگی و سیره هر نبی نقل نماید که براساس مستندات صحیح در کتب منبع ذکر شده و قابل اتکا و اعتماد بوده است. مطالعه این کتاب برای کسانی که می‌خواهند با زندگی رسولان و درک بهتر سیر رسالت آنان آشنا شوند، مناسب است. همچنین این پژوهش برای محققان حکومت دینی نیز نکات و آورده‌های جالب‌توجهی خواهد داشت....» 
در بخشی از «انسان ده‌هزارساله»، در باب داستان جناب ادریس پیامبر چنین آمده است: «فرشته‌ای از فرشتگان که منزلتی نزد خدا داشت، به سببی مورد غضب واقع شد و خداوند او را به زمین فرستاد. آن ملک به نزد ادریس آمد و تقاضای شفاعت کرد. پس به درخواست ادریس، خداوند آن ملک را بخشید و به آسمان بازگشت. او از باب قدردانی به ادریس گفت دوست دارم حاجتی از تو برآورده سازم، پس چیزی از من بخواه. ادریس گفت می‌خواهم ملک‌الموت را ببینم تا با او مأنوس شوم. آن ملک وی را به آسمان بالا برد، تا سرانجام ملک‌الموت را بین آسمان چهارم و پنجم ملاقات کرد و به او گفت چه شده که تو را حیران می‌بینم؟ ملک‌الموت گفت من از این تعجب می‌کنم که در عرش بودم و خداوند به من فرمان داد که باید روح ادریس را میان آسمان چهارم و پنجم قبض کنم و من این مطلب را باور نداشتم تا اینکه تو را در اینجا ملاقات کردم. در این وقت ادریس از بال ملک پیاده شد و خود را تسلیم ملک‌الموت نمود و این همان قول خدای تعالی است که فرمود یاد کن در قرآن ادریس را که پیامبری راستگو بود و ما او را تا مکانی بلند بالا بردیم....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، انتشارات ، تاریخ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

قانون تنگه‌ها

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

انتظار برای امتحان

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار