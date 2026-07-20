جوان آنلاین: اثری که هماینک در معرفی آن سخن میرود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، «مروری بر سلطنت پیامبران و جغرافیای حرکت آنان» را در دستور تحقیق خود قرار داده است. این پژوهش با استناد به دادههای معقول و منقول دینی سعی دارد تا در باب رسالت و حکومت پیامبران نکاتی بدیع را عرضه کند. این بررسی از سوی حجتالاسلام ایوب سلحشورنیا انجام شده و انتشارات واژهپرداز اندیشه، آن را روانه بازار کتاب ساخته است. تارنمای طاقچه در باب مضمون و محتوای این تتبع به نکات پیآمده اشارت برده است: «کتاب انسان دههزارساله، اثری تاریخی پیرامون زندگی انبیای الهی است که هر کدام در سرزمین و روزگاری مبعوث شدند و برای تبلیغ فرامین الهی، مخلصانه جهاد کردند. این سلسله با اولین بشری که خداوند از خاک خلق نمود، یعنی حضرت آدم (ع) آغاز شد و با رسول ختمیمرتبت محمدبنعبدالله (ص) که کاملترین دین را برای انسان به ارمغان آورد، به پایان رسید. خداوند متعال بسیاری از معارف دین خود را، با بیان سرگذشت انبیای الهی در قرآن ذکر کرده است و با شرح رسالت هر کدام و برخورد اقوام پیشین با این رسولان، مردم هر عصر را برای انتخاب مسیر حق و باطل و دامهایی که شیطان برایشان پهن کرده، آگاه نموده است. در این اثر پژوهشی حجتالاسلام ایوب سلحشورنیا نویسنده کتاب، با قلمی ساده و با استناد به کتب روایی، سرگذشت برجستهترین پیامبران الهی را شرح داده و مختصری از زندگی شخصی، شیوه رسالت، زمان و مکان زندگی و چگونگی ارتحالشان را نیز به بسط و تبیین نشسته است. همت نویسنده بر آن بوده است که از پرداختن به مباحث مبهم و مشکوکی که سند معتبری بر آن نبوده، بپرهیزد و مواردی از زندگی و سیره هر نبی نقل نماید که براساس مستندات صحیح در کتب منبع ذکر شده و قابل اتکا و اعتماد بوده است. مطالعه این کتاب برای کسانی که میخواهند با زندگی رسولان و درک بهتر سیر رسالت آنان آشنا شوند، مناسب است. همچنین این پژوهش برای محققان حکومت دینی نیز نکات و آوردههای جالبتوجهی خواهد داشت....»
در بخشی از «انسان دههزارساله»، در باب داستان جناب ادریس پیامبر چنین آمده است: «فرشتهای از فرشتگان که منزلتی نزد خدا داشت، به سببی مورد غضب واقع شد و خداوند او را به زمین فرستاد. آن ملک به نزد ادریس آمد و تقاضای شفاعت کرد. پس به درخواست ادریس، خداوند آن ملک را بخشید و به آسمان بازگشت. او از باب قدردانی به ادریس گفت دوست دارم حاجتی از تو برآورده سازم، پس چیزی از من بخواه. ادریس گفت میخواهم ملکالموت را ببینم تا با او مأنوس شوم. آن ملک وی را به آسمان بالا برد، تا سرانجام ملکالموت را بین آسمان چهارم و پنجم ملاقات کرد و به او گفت چه شده که تو را حیران میبینم؟ ملکالموت گفت من از این تعجب میکنم که در عرش بودم و خداوند به من فرمان داد که باید روح ادریس را میان آسمان چهارم و پنجم قبض کنم و من این مطلب را باور نداشتم تا اینکه تو را در اینجا ملاقات کردم. در این وقت ادریس از بال ملک پیاده شد و خود را تسلیم ملکالموت نمود و این همان قول خدای تعالی است که فرمود یاد کن در قرآن ادریس را که پیامبری راستگو بود و ما او را تا مکانی بلند بالا بردیم....»