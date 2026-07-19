کد خبر: 1369606
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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۶
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استقرار گشت‌های پلیس آگاهی در مرزها برای تأمین امنیت زائران اربعین

استقرار گشت‌های پلیس آگاهی در مرزها برای تأمین امنیت زائران اربعین رئیس پلیس آگاهی پایتخت، از استقرار گشت‌های آشکار و نامحسوس در پایانه‌های مرزی، پارکینگ‌ها، مسیرهای پرتردد و محل‌های اسکان زائران اربعین خبر داد.

جوان آنلاین: سردار محمد قنبری اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، مجموعه پلیس آگاهی با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از تمامی امکانات تخصصی، اجرای طرح‌های پیشگیرانه، شناسایی تهدیدات احتمالی و تأمین امنیت زائران را در اولویت مأموریت‌های خود قرار داده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل پلیس آگاهی برای اجرای مأموریت‌های قرارگاه اربعین، اظهار کرد: مدیریت امنیت این اجتماع عظیم مذهبی، نیازمند اشراف اطلاعاتی گسترده، هماهنگی مستمر و حضور هدفمند در صحنه است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: اطلاعات مربوط به مجرمان سابقه‌دار، سارقان حرفه‌ای و افراد تحت تعقیب به صورت مستمر رصد وقاطعانه از اقدامات مجرمانه آنها پیشگیری خواهدشد.

قنبری ادامه داد: گشت‌های آشکار و نامحسوس پلیس آگاهی در پایانه‌های مرزی، پارکینگ‌ها، مسیرهای پرتردد و محل‌های اسکان زائران مستقر شده‌اند تا با پیشگیری هدفمند، از وقوع جرائمی نظیر سرقت، کیف‌قاپی، جیب‌بری و استفاده از وسایل نقلیه سرقتی جلوگیری کنند و در صورت وقوع جرم نیز با سرعت وارد عمل شوند.

آمادگی ستاد رسیدگی به افراد گمشده و تیم‌های تخصصی

وی با اشاره به اقدامات خدماتی پلیس آگاهی در ایام اربعین گفت: ستاد رسیدگی به افراد گمشده با محوریت پلیس آگاهی در تمامی پایانه‌های مرزی و مراکز پرتردد فعال شده است تا فرآیند شناسایی و تحویل افراد گمشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی همچنین از استقرار تیم‌های تخصصی بررسی صحنه جرم و DVI (شناسایی هویت افراد مجهول‌الهویه) خبر داد و افزود: این تیم‌ها با آمادگی کامل در مناطق مأموریتی حضور دارند تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی لازم را ارائه کنند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به نقش آگاهی‌بخشی در ارتقای امنیت زائران اظهار داشت: توصیه‌های ایمنی و هشدارهای پیشگیرانه از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی به‌صورت مستمر در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا با افزایش هوشیاریح عمومی، احتمال وقوع جرائم کاهش یابد.

وی تأکید کرد: مأموریت پلیس آگاهی در اربعین تنها برخورد با مجرمان نیست؛ بلکه پیشگیری از جرم، ارائه خدمات حمایتی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد آرامش خاطر برای میلیون‌ها زائر از مهم‌ترین وظایف این پلیس در این ایام محسوب می‌شود.

قنبری در پایان خاطرنشان کرد: مأموریت قرارگاه اربعین برای پلیس آگاهی، تنها یک مسئولیت انتظامی نیست، بلکه جلوه‌ای از خدمت صادقانه، حضور مؤثر و اقتدار حرفه‌ای در کنار زائران حضرت سیدالشهدا(ع) است و تمامی ظرفیت‌های تخصصی این پلیس برای حفظ امنیت و آرامش عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) به‌کار گرفته شده است.

برچسب ها: پلیس ، اربعین ، مرز
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