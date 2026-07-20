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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۰۲:۲۰
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تلاش جهادی برای آبادانی استان مرکزی

تلاش جهادی برای آبادانی استان مرکزی در میدان خدمت‌رسانی استان مرکزی، نام گروه‌های جهادی با امید عجین شده است. سپاه روح‌الله با درک عمیق از مطالبات مردم، مسیر خدمت را از پروژه‌های کلان آبخیزداری تا ریزترین نیاز‌های معیشتی مددجویان هموار کرده است
حوریه ملکی

جوان آنلاین: سپاه روح‌الله استان مرکزی با تکیه بر روحیه جهادی و پیوند ناگسستنی با آحاد مردم، به عنوان پیشران اصلی عمران و محرومیت‌زدایی در این خطه شناخته می‌شود. بسیج سازندگی با سازماندهی شبکه‌ای گسترده از گروه‌های جهادی، اکنون به بازوی توانمند خدمت‌رسانی در حل مسائل مناطق کم‌برخوردار تبدیل شده است. از آبرسانی به روستا‌های دچار تنش تا نهضت مسکن محرومان و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، همگی در سایه تدابیر فرماندهان سپاه و همت جوانان داوطلب محقق شده است. این تلاش‌ها نه‌تنها گره‌گشای مشکلات معیشتی و زیرساختی استان است، بلکه نمادی از ایستادگی و امیدآفرینی در برابر توطئه‌های دشمنان و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام اسلامی در قلب ایران به شمار می‌آید. 

در میدان خدمت‌رسانی استان مرکزی، نام گروه‌های جهادی با امید عجین شده است. این تلاشگران بی‌ادعا که در گرمای کار و در دل مناطق محروم حضور دارند، تجسم واقعی ایثارند. سپاه روح‌الله با درک عمیق از مطالبات مردم، مسیر خدمت را از پروژه‌های کلان آبخیزداری تا ریزترین نیاز‌های معیشتی مددجویان، هموار کرده است. اینجا «کار» یک برنامه عملیاتی است که در آن آبرسانی به روستا‌ها و توانمندسازی مشاغل خرد، در کنار هم تعریف می‌شوند تا طعم شیرین عدالت و آبادانی، با اتکا به ظرفیت‌های مردمی، در جای‌جای این استان، به‌ویژه در مناطق کمتر دیده‌شده، چشیده شود. 


 عزم جدی برای محرومیت‌زدایی
خدمت به مردم جوهره اصلی حرکت‌های جهادی سپاه در استان مرکزی است. رویکرد مسئله‌محوری که در دستور کار این نهاد قرار گرفته، باعث شده تا مطالبات دیرینه مردم در مناطق روستایی به سرعت شناسایی و مرتفع شوند. نمونه بارز این تلاش‌ها، بهره‌برداری از شبکه توزیع آب شرب روستای مجیدآباد شهرستان خنداب است که الگویی از هماهنگی بین‌بخشی را به نمایش گذاشت. 
جانشین سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی در این آیین گفت: «اجرای این طرح، نتیجه هم‌افزایی و همکاری مجموعه‌های مختلف از جمله بسیج سازندگی، اداره آب، دهیاری و شورای اسلامی روستاست و نشان می‌دهد هر جا روحیه جهادی و انقلابی حاکم باشد، مسائل مردم با سرعت بیشتری برطرف می‌شود. بهره‌برداری از شبکه توزیع آب شرب روستای مجیدآباد، تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه نماد توجه عملی به کرامت مردم و تحقق گفتمان خدمت‌رسانی در مناطق محروم است.»
سرهنگ پاسدار علی رسولی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم شریف، اولویت اصلی مجموعه‌های انقلابی است، ادامه داد: «امروز انتظار مردم از مجموعه‌های انقلابی، تلاش صادقانه، پیگیری مستمر و نتیجه‌محوری است و خوشبختانه این پروژه نشان داد که با اتحاد و همدلی می‌توان بسیاری از نیاز‌های اساسی روستا‌ها را برطرف کرد.»


 شبکه عظیم جهادگران در مسیر پیشرفت
در سطحی گسترده‌تر، فرماندهی سپاه روح‌الله با بسیج تمامی ظرفیت‌ها، جبهه‌ای فراگیر برای سازندگی گشوده است. سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی عمومهدی با اشاره به نقش‌آفرینی ۲۹ هزار جهادگر در استان، تصریح کرد: «با سازماندهی هزار و ۳۰۰ گروه جهادی متشکل از ۲۹ هزار جهادگر، با قدرت بیشتری در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، سازندگی و محرومیت‌زدایی در استان وارد عمل شده‌ایم. این گروه‌ها در قالب ۱۳ کارگروه تخصصی و مأموریت‌محور، با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار، نیاز‌های منطقه‌ای را شناسایی و پروژه‌ها را اجرایی می‌کنند.»
سپاه در حوزه‌های اشتغالزایی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گام‌های بزرگی برداشته است. احداث ۳۷۵ نیروگاه خورشیدی خانگی در راستای رفع تنش انرژی و ایجاد مشاغل پایدار برای هزار و ۴۷۰ نفر از طریق تسهیلات تبصره‌ای، بخشی از این کارنامه درخشان است. علاوه بر این، پروژه‌های زیرساختی از جمله آبرسانی به ۹۷ روستای دارای تنش آبی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان و ساخت یا مرمت ۲۶۶ واحد مسکونی برای محرومان، نشان‌دهنده عزم جدی سپاه برای تغییر چهره محرومیت است. در بخش حمایت‌های معیشتی و اجتماعی، توزیع بیش از ۲۳۰ سری جهیزیه در دو سال اخیر، ارائه خدمات درمانی به هزاران نفر و آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، پیوند عمیق میان سپاه و بدنه جامعه را به تصویر می‌کشد که ضامن امنیت، نشاط و پایداری در استان مرکزی است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مرکزی ، جهاد ، محرومیت
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