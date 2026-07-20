جوان آنلاین: طلاب و روحانیون در تاریخ معاصر ایران که به عنوان راویان معارف دینی شناخته می‌شوند، در بزنگاه‌های سخت اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، آموزشی و امدادی نیز همواره در کنار مردم ایستاده‌اند. از هشت سال دفاع‌مقدس تا حوادث غیرمترقبه، از سیل و زلزله تا محرومیت‌زدایی، از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی تا اقدامات عمرانی و معیشتی. این حضور مستمر، امروز نیز با همان روحیه انقلابی و مردمی ادامه دارد. جمعی از طلاب و اساتید مدرسه علمیه امام‌خمینی (ره) جهرم این روز‌ها به‌صورت جهادی برای کمک به سیل‌زدگان این شهرستان به میدان آمده‌اند تا بار دیگر نشان دهند حوزه‌های علمیه، خدمت به مردم را وظیفه‌ای دینی و اجتماعی خود می‌دانند. از سوی دیگر، گروه جهادی الغدیر بابل نیز از اسفند گذشته و همزمان با آغاز «جنگ رمضان» و خسارت‌های واردشده به برخی مناطق تهران، با حضور در میدان آواربرداری، پاکسازی و بازسازی، تصویری روشن از روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت بی‌منت طلاب به نمایش گذاشت.

گروه‌های جهادی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بازوان خدمت‌رسانی مردمی در کشور تبدیل شده‌اند. گروه‌هایی که بی‌هیاهو، اما مؤثر، در عرصه‌های گوناگون از کمک‌های معیشتی و درمانی تا آموزش، ساخت‌وساز، بازسازی، مشاوره فرهنگی و امدادرسانی حضوری فعال دارند. در این میان، طلاب و روحانیون جهادگر نیز با تکیه بر آموزه‌های دینی و مسئولیت اجتماعی، در کنار مردم کم‌برخوردار و آسیب‌دیده ایستاده‌اند. پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جریان «جنگ رمضان»، این حضور جلوه‌ای پررنگ‌تر یافت و گروه‌های جهادی مردمی و حوزوی در شهر‌های مختلف، هرجا که نیازی بود، وارد عمل شدند؛ از دلجویی و توزیع اقلام ضروری تا آواربرداری، ترمیم منازل، نصب شیشه، برپایی برنامه‌های فرهنگی و تقویت روحیه خانواده‌ها. این حرکت گسترده نشان می‌دهد خدمت جهادی برای طلاب و روحانیون، یک مأموریت مقطعی نیست، بلکه بخشی از هویت اجتماعی و انقلابی آنان در متن جامعه است.

خدمت بی‌منت به مردم

در سایه تعالیم حیات‌بخش اسلام ناب محمدی (ص) و مکتب انسان‌ساز اهل‌بیت (ع)، حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران همواره فراتر از جایگاه علمی و آموزشی خود، در متن نیاز‌های جامعه حضور داشته‌اند. طلاب و روحانیون، به‌عنوان مبلغان دین و امینان اجتماعی، در کنار فراگیری علوم دینی، مسئولیت خدمت بی‌منت به مردم را نیز بر دوش گرفته‌اند. مسئولیتی که در روز‌های سخت، بیش از هر زمان دیگری نمود پیدا می‌کند.

امروز نیز در امتداد همان سنت ریشه‌دار از جهرم تا تهران و از عرصه‌های فرهنگی و آموزشی تا میدان‌های امداد و بازسازی، ردپای روشن طلاب جهادگر دیده می‌شود. حضوری که نشان می‌دهد روحانیت، خود را جدا از مردم نمی‌داند و در بحران‌ها در کنار آنان می‌ایستد.

از درس تا میدان خدمت

حضور طلاب و روحانیون در فعالیت‌های جهادی، محدود به یک حوزه خاص نیست. آنان در سال‌های گذشته در قالب گروه‌های مردمی و انقلابی، در مناطق محروم به برگزاری کلاس‌های آموزشی، برنامه‌های فرهنگی، مشاوره‌های اجتماعی، توزیع بسته‌های معیشتی، ساخت و مرمت واحد‌های مسکونی، کمک به آسیب‌دیدگان حوادث و پشتیبانی از خانواده‌های نیازمند پرداخته‌اند. این جریان، امتداد همان روحیه‌ای است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت و امروز در قالب محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی اجتماعی ادامه دارد.

حجت‌الاسلام همایی، مسئول گروه‌های جهادی طلاب حوزه علمیه فارس در تشریح این رویکرد می‌گوید: «طلاب و روحانیون بسیجی همواره خود را خادم مردم می‌دانند و در هر صحنه‌ای که انقلاب و جامعه به حضور آنان نیاز داشته باشد، وارد میدان می‌شوند. این حضور، صرفاً یک اقدام مقطعی نیست، بلکه برخاسته از یک باور عمیق دینی و اجتماعی است. ما معتقدیم طلبه باید درد مردم را بشناسد و در کنار آنان برای رفع مشکلات قدم بردارد.»

جهرم، وقتی حوزه پای کار آمد

در شهرستان جهرم، بارندگی‌ها و وقوع سیل، خسارت‌های فراوانی به منازل مسکونی و لوازم زندگی مردم وارد کرد. در چنین شرایطی، جمعی از طلاب و اساتید مدرسه علمیه امام‌خمینی (ره) جهرم به‌صورت جهادی وارد عمل شدند تا بخشی از بار سنگین این حادثه را از دوش خانواده‌های آسیب‌دیده بردارند. شست‌وشوی فرش‌ها، پاکسازی منازل و کمک به ساماندهی وسایل زندگی مردم از جمله اقداماتی بود که در مدرسه علمیه امام‌خمینی (ره) و مناطق آسیب‌دیده انجام شد.

این حضور میدانی، بار دیگر این واقعیت را یادآور شد که حوزه‌های علمیه، تنها مراکز آموزش علوم دینی نیستند، بلکه در بزنگاه‌های اجتماعی، به کانونی برای همدلی، یاری‌رسانی و عمل جهادی تبدیل می‌شوند. حضور اساتید در کنار طلاب نیز به این حرکت، انسجام و عمق بیشتری بخشید و تصویری روشن از پیوند علم، تعهد و مسئولیت اجتماعی به نمایش گذاشت.

الغدیر در آوار و شیشه‌های شکسته

در تهران نیز با آغاز «جنگ رمضان» از اسفند گذشته و وارد آمدن خسارت به برخی مناطق، گروه جهادی تبلیغی «الغدیر» طلاب حوزه علمیه روحیه شهرستان بابل، با درک به‌موقع مسئولیت شرعی و انقلابی خود، به سرعت بسیج شد و در کنار دیگر نیرو‌های جهادی و مردمی به میدان آمد. یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این گروه، آواربرداری و پاکسازی مناطق آسیب‌دیده بود، مناطقی که تخریب ساختمان‌ها و پراکندگی نخاله‌ها، زندگی عادی مردم را با اختلال مواجه کرده بود و خطر‌های تازه‌ای را نیز به همراه داشت.

طلاب جهادگر الغدیر، با کمترین امکانات و با تکیه بر انگیزه‌ای الهی، در میان غبار، آوار و شیشه‌های شکسته، عملیات پاکسازی را آغاز کردند. آنان در ادامه در نصب شیشه واحد‌های مسکونی، تجاری و اداری آسیب‌دیده نیز مشارکت داشتند تا خانواده‌ها هرچه سریع‌تر بتوانند به شرایط عادی زندگی بازگردند. این گروه همچنین در کنار اقدامات عمرانی، با توزیع بسته‌های معیشتی، دلجویی از آسیب‌دیدگان، برپایی خیمه‌های معرفتی و اقامه نماز جماعت، تلاش کرد همزمان به نیاز‌های مادی و معنوی مردم پاسخ دهد.

امنیت، همدلی و مسئولیت اجتماعی

نقش‌آفرینی طلاب و روحانیون تنها به امدادرسانی در حوادث طبیعی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده محدود نمانده است. در روز‌هایی که جامعه نیازمند آرامش، همدلی و حضور نیرو‌های مردمی است، طلاب و روحانیون بسیجی در فارس نیز در قالب گشت‌های شبانه، برای کمک به تأمین امنیت مردم وارد میدان شده‌اند؛ حضوری که از احساس مسئولیت اجتماعی و آمادگی دائمی این قشر برای حمایت از مردم حکایت دارد. مسئول گروه‌های جهادی طلاب حوزه علمیه فارس در این‌باره می‌گوید: «در روز‌های حساس، طلاب و روحانیون بسیجی همچون همیشه در صحنه‌های مورد نیاز انقلاب و مردم حضور فعال دارند. این حضور در قالب گشت‌های شبانه، کمک به حفظ آرامش اجتماعی و همراهی با مردم شکل گرفته است. طلاب و روحانیون بسیجی، جان‌برکف ملت ایران هستند و هر جا که نیاز باشد، با تمام توان حاضر خواهند شد.»

آنچه امروز در جهرم، تهران، فارس و دیگر نقاط کشور دیده می‌شود، فقط مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده امدادی نیست، بلکه جلوه‌ای از یک فرهنگ ریشه‌دار است؛ فرهنگی که خدمت به خلق را امتداد دینداری می‌داند. از کلاس درس و منبر تا آواربرداری، بازسازی، آموزش، فعالیت فرهنگی، محرومیت‌زدایی و تأمین آرامش اجتماعی، طلاب و روحانیون جهادگر نشان داده‌اند که حوزه علمیه، همچنان یکی از تکیه‌گاه‌های مهم مردم در روز‌های سخت است.